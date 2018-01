Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a affirmé, lundi dernier, lors de sa rencontre avec une délégation de la communauté algérienne à l'étranger, que les portes du partenariat et de la communication leur sont ouvertes, pour promouvoir la scène culturelle et contribuer à la formation et à l'organisation d'ateliers, ainsi qu'à l'investissement dans le cinéma et les écoles d'art.

Répondant aux préoccupations des membres de la délégation qui se trouve en Algérie depuis samedi, le ministre a fait savoir que la situation est propice pour l'investissement dans le secteur de la culture, notamment en matière de réhabilitation des maisons de cinémas. M. Mihoubi a appelé les artistes, les chanteurs, les plasticiens et les écrivais à participer aux activités artistiques organisées en Algérie, rappelant la disponibilité de son département ministériel à les accueillir dans ces infrastructures artistiques et salons pour présenter leurs créations artistiques au public.

A cette occasion, le ministre a invité les plasticiens qui désirent organiser des expositions et participer à la formation des jeunes, à faire connaître leurs créations et à prendre contact avec les artistes locaux. Le premier responsable du secteur a appelé les auteurs à prendre part au Salon international du livre et à toutes les manifestations y afférentes. Lors de cette rencontre marquée par la présence du vice-président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Djamel Bouras, le ministre a indiqué que cette rencontre permettra aux membres de la délégation de soulever leurs préoccupations et de formuler des propositions et des projets d'investissement dans leur pays d'origine, soulignant que nombre d'artistes de la communauté algérienne ont réussi à présenter leurs œuvres en Algérie. Cette rencontre a constitué une occasion pour la délégation composée de 18 personnalités dont des chanteurs, des écrivains, des plasticiens et des représentants de la société civile pour soulever certaines questions, notamment celles ayant trait à la formation. Parmi les autres propositions formulées par les membres de la communauté, la préservation du patrimoine, le renforcement des moyens pour la sauvegarde du patrimoine spolié. Ils ont mis l'accent sur l'impératif de trouver les moyens permettant de restituer les objets d'art, appelant les particuliers qui détiennent ces objets à les présenter à l'Etat. Le ministre a salué, au terme de cette rencontre, la présence remarquable de la communauté algérienne sur la scène culturelle du pays ainsi que leurs efforts en faveur de la vulgarisation de l'art algérien. (APS)