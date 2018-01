La ministre de l’Environnement et des énergies renouvelables à Mascara : Tri et recyclage, deux valeurs sûres

La ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, Mme Fatma-Zohra Zerouati, était, hier à Mascara, dans le cadre d’une visite d’inspection et de travail, au cours de laquelle elle s’est enquise sur place des projets et réalisations relevant de son département ministériel.

La ministre n’a pas manqué de rappeler le rôle économique et écologique de l’investissement dans les énergies renouvelables non polluantes ainsi que l’exploitation des espaces verts et leur réhabilitation. Elle encourage par là de confier leur gestion à de jeunes investisseurs pour aller vers d’autres projets en insistant sur l’importance des accompagnements que les pouvoirs publics mettent à la disposition des jeunes pour la gestion de ces lieux de détente, à condition, devra-t-elle rappeler que tout cela se concrétise et revête un caractère de durabilité car l’aménagement et la réhabilitation, ajoute-t-elle, sont des actes civilisationnel entrant dans le domaine de l’écologie.

La mise en valeur des espaces verts pour donner une image touristique, culturelle, éducative et historique des sites est un effort de participation à l’émancipation de la citoyenneté, a-t-elle indiqué en substance en visitant le jardin public de la ville datant de l’époque coloniale, mais hélas peu fréquenté. La ministre a attentivement écouté toutes les explications sur l’étude d’aménagement de la zone humide de la Macta, dont l’impact demeure la préservation et la restauration de la biodiversité locale, source de richesse dans la bonne gestion des eaux usées et déchets solides afin d’améliorer la connaissance des valeurs écologiques et biologiques de la zone humide pour la restauration de l’écosystème des marais de la Macta, a-t-elle fait remarquer.

La ministre a aussi insisté sur les opportunités socioéconomiques pour une exploitation durable des ressources naturelles sur le plan éco-touristique.

S’agissant de l’exploitation des énergies renouvelables, notamment l’énergie photovoltaïque, une énergie verte et durable, la ministre — en visite dans une région rurale enclavée à El Keurt, où des foyers bénéficient de l’énergie électrique grâce aux panneaux solaires — a exprimé sa satisfaction de constater qu’on profite de l’électricité grâce à cette énergie. Un programme divisé en trois tranches touchant 231 foyers auxquels s’ajoutent en seconde tranche 150 foyers et 166 foyers en troisième, soit un groupe de 4 à 7 foyers.

En inspectant le CET, résultat de la coopération algéro-belge dans la commune d’El Keurt, qui dessert 24 communes et qui possède une capacité de tri de 100 tonnes/jour, la ministre a insisté sur la nécessité impérieuse du tri, du recyclage des déchets inertes pour une meilleure utilisation des produits recyclés.

Mme Zerouati a mis en valeur la question de la gestion intégrée des déchets solides du groupement urbain et des communes avoisinantes et exhorté les responsables locaux à trouver les solutions pour l’incinération des déchets et produits médicamenteux rejetés par les établissements hospitaliers. Elle a proposé la signature de conventions entre les CET pour une utilisation optimale de ces centres de tri afin de dégager des recettes pour le fonctionnement et l’équipement des centres, ce qui leur confère une certaine autonomie de gestion. La ministre a eu des explications sur la mise en service et la fabrication de panneaux solaires et les clubs verts. Elle a présidé à la fin de sa visite la cérémonie de signature de conventions de gestion des jardins publics entre le CET et les APC de Mohammadia, Sig, Tighennif et Ghriss à la maison de l’Environnement.

A. Ghomchi