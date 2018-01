Amélioration de la productivité agricole : La numérisation, une opportunité

La numérisation offre des opportunités à tous les agriculteurs prêts à franchir le pas. Elle apporte tous les jours de nouvelles solutions. Elle permet d’améliorer la productivité tout en préservant les ressources et en diminuant la pénibilité de certains travaux. Mais le problème qui se pose est : Pour que tous les agriculteurs algériens acceptent entièrement de s’adapter aux nouvelles technologies, que faut-il faire pour les convaincre ? La tâche n’est pas aussi facile qu’on le croit !

Le gouvernement déploie des efforts colossaux pour faire jouer à ce secteur entièrement son rôle dans l’économie nationale, notamment pour se substituer à celui des hydrocarbures. De ce fait, le ministère ouvre les portes devant tous les investisseurs qui peuvent apporter de la valeur ajoutée et de la richesse à l’économie du pays. Parmi ces entreprises, ECD Foods, qui est une entreprise spécialisée dans l’exportation des fruits et légumes, et qui propose ses services de numérisation à l’agriculteur algérien en l’assistant dans toutes les étapes de sa production jusqu'à l’achat de toutes les quantités du produit. Cette dernière, et selon son directeur manager, Djamel Chelouche, qui intervenait, hier, lors de la tenue, d’une journée d’étude et de sensibilisation, à la chambre nationale d’agriculture, à la Safex, ECD Foods, entame une série d’expériences qui est de suivre des itinéraires techniques de la production (cycle biologique allant de la préparation du sol jusqu'à la récolte) par une plateforme numérique, d’amont en aval, avec des agriculteurs des quatre coins du pays (est, ouest, centre et sud) pour pouvoir généraliser ces techniques par la suite dans les 48 wilayas du pays en signant des contrats avec les agriculteurs. «Notre objectif est de sortir d’une agriculture familiale traditionnelle vers une agriculture économique numérique, en augmentant la quantité et en améliorant la qualité», a-t-il fait savoir en précisant que ces nouvelles technologies permettent d’avoir la traçabilité du produit algérien, en utilisant les meilleures qualités de semence. Cela se fait, poursuit-il grâce aux laboratoires de l’entreprise qui procède à l’analyse des semences (variétale et qualitative) avant toute utilisation. Cette plateforme numérique sera disponible prochainement avec des prix symbolique aux agriculteurs. «L’Etat ne peut pas tout faire, il a besoin du soutien des investisseurs privés qui s’engagent à apporter un plus en modernisant le secteur agricole algérien», a-t-il expliqué, en précisant que la présence des équipes scientifiques sur le terrain assurera le suivi et la classification des terres, tout en les modernisant en matière d’irrigation, de sol, de texture…

M. Chelouche atteste bien la qualité du produit agricole algérien, mais selon lui le seul inconvénient pour la promotion de son exportation est sa présentation. «Aujourd’hui, nous ne pouvons pas exporter anarchiquement. Pour y remédier nous suivons le processus de la production en accompagnant les agriculteurs dès l’étude de sol. Nous commençons déjà avec le travail de nos laboratoires, spécialisés dans les analyses du sol, des plantes, des produits agricoles et des résidus de pesticides (herbicides, fongicides et insecticides) dans les produits d’origine végétale. Puis nous passons aux analyses chimiques et selon les résultats obtenus, des conseils et des expertises sont également proposés aux agriculteurs dans le but d’améliorer la rentabilité économique et la qualité de la production (conformité avec les normes en vigueur) et d’assurer la sécurité alimentaire du consommateur. Après la récolte des produits, Ecd Foods prend le relais à travers le façonnage, le calibrage, le nettoyage des produits pour les mettre aux normes internationales.

Nous proposons ainsi, aux clients un éventail de fruits frais et savoureux, récoltés et acheminés selon des procédures strictes», a-t-il indiqué.

Pour le secrétaire général de la chambre nationale d’agriculture, M. Mouloua Kouider, l’avenir de l’exportation en Algérie est «de sortir l’agriculteur des anciennes méthodes en s’ouvrant sur la numérisation». L’apport des chambres d’agriculture de wilayas, souligne-t-il est d’organiser des journées d’étude au profil des agriculteurs pour les sensibiliser et leur faire connaître ces nouvelles techniques qui leur sont avantageuses.

Kafia Ait Allouache