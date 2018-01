EPH Mohamed-Boudiaf de Bouira : Insécurité et manque de moyens

Des dizaines de médecins et de paramédicaux exerçant à l’hôpital Mohamed-Boudiaf de Bouira se sont plaints hier d'un «climat d’insécurité» qui régnerait depuis des mois dans l’enceinte hospitalière après des actes d’agression commis contre trois médecins en l’espace d’une semaine, selon des protestataires. Des sit-in et des mouvements de grève ont d’ailleurs été observés durant cette période. Lundi dernier, des dizaines de médecins et de paramédicaux avaient organisé un rassemblement à l’intérieur de leur établissement pour dénoncer l’insécurité et les actes d’agression commis à l’intérieur du service des urgences médicales de l’hôpital. «En l’espace d’une semaine, trois de nos médecins ont été agressés par des individus qui accompagnaient leurs malades. Ce n’est pas normal de travailler dans de telles conditions. Nous avons alerté les responsables concernés pour prendre les mesures nécessaires et améliorer la situation», a expliqué à l’APS Laref Triki, représentant local du syndicat algérien des paramédicaux (SAP). D’autres médecins et paramédicaux rencontrés au service des urgences de l’EPH ont également fait part de leur colère face à cette insécurité dans laquelle ils travaillent quotidiennement, réclamant l’intervention des parties concernées pour mettre un terme à ce phénomène d’agressions à l’intérieur des enceintes hospitalières. Selon les détails fournis par M. Triki, suite à ces protestations, la direction de l’hôpital a été obligée d’installer un poste de police à l’intérieur du service des urgences pour rétablir le calme et la sécurité. Les médecins et paramédicaux de l’EPH Mohamed-Boudiaf de Bouira ont aussi fait part d'un «manque criant» de moyens matériels de soins au niveau de l’hôpital. Contacté par l’APS pour avoir sa réaction par rapport à cette question, le directeur de l’EPH, Djamel Boutmer, était injoignable. (APS)