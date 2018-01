Sit-in hier au CHU Mustapha-Pacha : Les médecins résidents maintiennent la pression

Le Collectif autonome des médecins résidents algériens (CAMRA) a organisé, hier, dans l'enceinte du Centre hospitalo-universitaire (CHU) Mustapha Pacha (Alger) un sit-in de médecins résidents venus de différentes facultés de médecine.Les protestataires ont hissé des banderoles exprimant leurs préoccupations, notamment le refus du service national et du service civil, rappelant leur revendication principale à savoir «un seul service» (national ou civil). Rassemblés devant l'entrée principale de l'établissement hospitalier, où un dispositif sécuritaire renforcé a été mis en place, les manifestants n'ont pas tenté de porter la protestation dans la rue. A ce propos, le coordinateur et porte-parole de ce corps de médecins, Dr. Mohamed Taileb, a déclaré à la presse que «les protestataires respectent les lois de la République et la marche de protestation aura lieu dans l'enceinte même de l'hôpital».

La tutelle avait installé, dimanche dernier, un comité intersectoriel chargé de trouver des solutions aux revendications des médecins résidents et avait également reçu, plusieurs fois, des représentants de ce corps depuis le début de la grève, le 14 novembre dernier.

Une autre réunion avec le ministère de la Santé est prévue aujourd’hui. Le Camra présentera ses propositions pour un dénouement de la situation. Le syndicat des résidents réclame l’abrogation du service civil dans sa forme actuelle. Le ministère de la Santé a signifié une fin de non-recevoir à cette revendication, «qui n’est pas dans les prérogatives du département de M. Hasbellaoui». Le Camra exige donc des mesures incitatives et la révision du service civil. Le Camra propose également, concernant l’affectation des spécialistes dans les établissements du Sud et des Hauts Plateaux, la signature préalable d’un contrat accompagné d’un cahier des charges pour chaque spécialité. «Nous exigeons que le contrat soit signé avec les directeurs de la santé et des établissements d’accueil avec tous les détails liés à l’installation et à la résiliation du contrat», précise le Dr Taileb.

Le Camra propose en outre l’installation d’une commission indépendante pour «réguler» le service civil, avec une plateforme numérique avec accès public pour la gestion des postes libres et les affectations «pour garantir la transparence et mettre fin aux affectations de complaisance», soutient le porte-parole du même collectif. Les médecins résidents, exigent, entre autres, l'amélioration du service civil, en réunissant les moyens humains et matériels ainsi que le logement dans toutes les régions du pays où les médecins résidents sont affectés pour combler le déficit en médecins spécialistes.

Le syndicat revendique en outre le respect des normes pour assurer les plateaux techniques «afin d’optimiser l’affectation des résidents et assurer une prise en charge adéquate des malades».

Comme mesures incitatives, le Camra réclame également à ce que soient garanties des possibilités de regroupement familial en vigueur pour d’autres secteurs de la Fonction publique et dont les médecins sont exclus. Le Camra exige ainsi la levée des textes «discriminatoires» excluant les médecins résidents de plus de 30 ans de la dispense du service national.

Le débrayage enclenché par les 15.000 médecins résidents de différentes spécialités, a provoqué une grande perturbation dans un nombre d'établissements hospitaliers, allant jusqu'à la paralysie dans certaines spécialités, à l'instar de la chirurgie, où des interventions chirurgicales ont été reportées, et parfois annulées.



La grève des paramédicaux jugée illégale



De son côté le corps paramédical a poursuivi, hier, au deuxième jour, sa grève cyclique (3 jours par semaine) pour la deuxième semaine consécutive tout en assurant, à des degrés divers d'un établissement à un autre, le service minimum. Une grève jugée illégale par le tribunal administratif d’Alger, indique un communiqué du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. «Statuant en référé, le tribunal administratif d’Alger a prononcé lundi dernier l’illégalité de la grève cyclique initiée par le Syndicat algérien des paramédicaux», a précisé la même source. A cet effet, a ajouté le communiqué du ministère, l’administration est «tenue de respecter les dispositions juridiques régissant les relations de travail et celles du statut général de la fonction publique». Pour le ministère, s’agissant d’une grève déclarée «illégale» par la justice, «ceux qui se déclarent en grève et ne rejoignent pas leur poste de travail sont en réalité en situation juridique d’abandon de poste et s’exposent à des mesures administratives diverses, à commencer par les retenues sur salaire non plafonnées». Le ministère de la Santé a réitéré sa «disponibilité» au dialogue «constructif» et invite la direction du SAP à «se conformer à la loi et à cesser sa grève illégale».

Pour rappel, le secrétaire général du Syndicat algérien des paramédicaux (SAP), Lounès Ghachi, a déclaré au terme de la rencontre avec le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière que le ministre s'était dit disposé à régler la question du recrutement dans le corps paramédical, des diplômés L.M.D (Licence-master-doctorat), qui est restée tributaire d'un décret du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique».

Le corps paramédical, qui a observé la semaine dernière trois jours de grève, a soumis à la tutelle plusieurs revendications socioprofessionnelles ayant notamment trait à la carrière professionnelle, aux primes d'encadrement et de documentation, à la sécurité dans les hôpitaux, à la formation et au recrutement des infirmiers titulaires de diplômes de licence.

Salima Ettouahria