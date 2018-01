PNC d’Air Algérie: le dialogue se poursuit

La direction de la compagnie est formelle. Elle l’a fait savoir par la voix de son directeur commercial. «Il ne peut y avoir aujourd’hui une revalorisation des salaires des employés sous peine de mettre en péril ses équilibres financiers, déjà fragiles», a indiqué à ce propos Zohir Houaoui lors de son passage, hier, sur les ondes de la radio nationale.

Cependant «L’invité de la rédaction» de la Chaîne III n’a pas fermé totalement les portes et assure que si la situation évolue dans le bon sens, les travailleurs ne seront pas privés de leur droit. «Il faut savoir que la grève déclenchée par le PNC d’Air Algérie est motivée par des considérations salariales. Pour que les choses soient claires, la direction n’a pas remis en cause l’accord conclu l’année passée entre les deux parties portant sur la révision de la grille des salaires. Il s’agit tout simplement du gel de cette convention», a-t-il expliqué, reconnaissant au passage que l’action de contestation organisée par les stewards et les hôtesses de l’air est légitime.

«Il est impossible d’augmenter les salaires dans ce contexte. La compagnie fait face à des difficultés financières que tout le monde connaît. L’ensemble des employés, au nombre de 9.000, dont le personnel navigant commercial, est courant de la situation. Les charges d’exploitation sont importantes. Je pense à la masse salariale qui devrait se situer entre 18% et 20% des charges, aux coûts liés à la maintenance des appareils et enfin au carburant.

J’espère que nos travailleurs se montreront compréhensifs en attendant à ce que l’entreprise retrouve un nouveau souffle», a souligné le directeur commercial d’Air Algérie lequel a tenu à insister sur le fait que la compagnie aérienne «refuse» de réduire le nombre de ses effectifs. Mais pas seulement.

En effet, cette «mauvaise passe» financière n’a pas poussé les responsables d’Air Algérie à procéder à une augmentation des prix de ses prestations. «Ceci n’est pas à l’ordre du jour parce que nous évoluons dans un environnement concurrentiel qui voit notamment 22 compagnies aériennes activant dans le marché algérien, soit des concurrents directs pour Air Algérie», a-t-il précisé au micro de notre consœur Souhila El Hachemi. Ce qui explique d’ailleurs l’ouverture prochaine de nouvelles lignes aériennes pour desservir des pays de l’Afrique subsaharienne comme le Tchad et le Cameroun. Entre 2015 et 2016, Air Algérie avait réalisé un chiffre d’affaires de 91 milliards de dinars en transportant, en 2016, plus de 6,2 millions de passagers.

Toutefois, Zohir Houaoui estime que la délicate situation dans laquelle se débat aujourd’hui la compagnie nationale trouve son origine dans les endettements qu’il faut «honorer» mais aussi dans les investissements «lourds» qu’elle a consentis pour renouveler sa flotte. «Dernièrement, on a acquis 16 appareils flambant neuf», a-t-il rappelé.

Par ailleurs, et après la décision de justice jugeant la grève du personnel navigant commercial d’Air Algérie illégale, les stewards et les hôtesses de l’air ont repris le travail dans la soirée du lundi.

S. A. M.