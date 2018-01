Journée de la commune

Sidi Bel Abbes

Engagement des élus et de l’administration

Chef-lieu de wilaya depuis le découpage administratif de 1974, la commune de Sidi Bel Abbes est aussi un pôle universitaire

avec ses deux campus de plus de 36.000 étudiants. Elle est également la capitale de l’électronique grand public, de par l’implantation

du complexe de la technologie de pointe.

La commune a aussi un parc immobilier passé au quadruple pratiquement, à la suite des programmes d’équipements réalisés, pour une population dépassant les 500.000 habitants. La commune a connu une grande mutation pour faire face aujourd’hui à des donnes nouvelles qui exigent une profonde réorganisation de son système de fonctionnement et une totale implication de ses représentants et de son administration dans la gestion de son territoire et l’exploitation de ses capacités et ressources. Un grand défi est à relever sûrement pour accompagner cet élan d’investissement opéré par l’Etat, rendant attractive la cité de la Mekkerra qui a d’ailleurs, pour l’illustration, réceptionné il y a quelques mois le tramway, conférant une touche de modernité à son architecture ou armature. L’introduction de ce moyen de transport a reconfiguré réellement le paysage local après les 14,5 km d’aménagement urbain, de plantation d’arbres et d’éclairage public.

Les besoins sont devenus sans cesse croissants, et leur prise en charge urgente nécessite un engagement des élus et une administration efficace pour l’exécution de toutes les tâches d’utilité publique et le suivi du programme d’équipement. C’est d’ailleurs sur ce dernier axe, c'est-à-dire une administration fortement encadrée, que repose la réussite de l’action de la commune et s’esquisse l’approche de son essor. Force est toutefois de constater que l’administration communale se trouve quelque peu en deçà des normes pour assurer un suivi et veiller au bon fonctionnement des services, en dépit de l’élan de modernisation des structures de l’état civil, entre autres. « Effectivement, un sous-encadrement administratif est observé pour rendre notre mission relativement problématique. L’effectif, qui dépasse les 1.200 travailleurs est marqué par une sous-qualification».

«Nous envisageons, grâce au concours de la tutelle, d’ exploiter les opportunités de détachement interne en puisant sur les directions techniques de la wilaya en l’absence de recrutement, gelé jusque-là», confie le président de l’APC. Sa stratégie repose sur un redéploiement du personnel.

La même détermination semble animer le chef de daïra, qui accompagne réellement cette cellule de base qui s’est, d’une certaine manière, libérée à la suite de la création de deux entreprises chargées du ramassage des ordures et de la gestion urbaine.

Effectivement, un grand pas a été franchi pour permettre à la commune de se consacrer aux missions de service public, de rentabilisation de son patrimoine, au gré d’une remise à niveau de son sommier de consistance et de la promotion de l’investissement productif en faisant valoir un esprit de marketing. Du pain sur la planche pour la nouvelle assemblée communale qui doit innover dans son entreprise et se démarquer d’un fonctionnement classique pour être au diapason d’une vision nationale et donner de la résonance à une notion de décentralisation.



Redjem-Demouche :

Une vocation agro-pastorale



La commune de Redjem-Demouche, située à 90 km au sud du chef-lieu, éprouve d’énormes difficultés financières, en l’absence de ressources suffisantes à même de renflouer ses caisses. Même son budget de fonctionnement est annuellement subventionné par l’Etat pour la prise en charge de la masse salariale. Pour celui des équipements, le seul recours reste ces opérations inscrites au titre des plans communaux de développement et du fonds des collectivités locales. Même l’entretien des routes est souvent assuré par les institutions stratégiques implantées à proximité. Une situation qui complique la tâche et les missions des nouveaux élus, au nombre de onze, soumis perpétuellement à une pression face aux besoins sans cesse croissants de la population locale.

« On ne peut ignorer les efforts de l’Etat traduits par la réalisation d’un certain nombre d’infrastructures socioéducatives, culturelles et sportives équipant confortablement notre commune, mais on demeure parfois impuissant pour leur simple entretien, par manque de ressources. Notre commune, rurale de surcroit, est constamment en quête de capacités à rentabiliser… », nous précise le président de l’APC, qui toutefois exprime tout son engagement à aller jusqu’au bout pour valoriser cette circonscription et l’adapter aux nouvelles exigences de l’étape. La réflexion semble être engagée pour susciter les investisseurs potentiels dans le domaine de l’agriculture, notamment dans le domaine agro-alimentaire. Entourée d’une nappe alfatière conséquente, l’assemblée pourrait tabler sur les plantations rustiques (pistachier, amandier et autres) même si l’approche obéit à des considérations d’une stratégie nationale.

Remise des clés aux 520 bénéficiaires de logements AADL

La journée nationale de la Commune a été marquée par la réception de 520 logements AADL au titre du programme de 3.000 unités inscrit à l’actif de la wilaya. Un programme en voie d’achèvement puisque sa totalité est déjà livrée grâce à la cadence maintenue des opérateurs chinois et turcs en charge de son exécution et à la stratégie mise en œuvre localement il y a plus de quatre ans.

Effectivement, une véritable remise à niveau s’est opérée pour relancer le secteur du bâtiment dans tous ses compartiments et formules, permettant à la wilaya de réceptionner à intervalles réguliers des quotas d’une certaine consistance. Lors d’une cérémonie marquée par la présence du directeur général de la CNEP, l’accent a été mis sur la poursuite de l’effort d’équipement et d’investissement productif. Il a également été procédé à l’inauguration des 150 logements promotionnels de l’entreprise privée Ecobat, à l’architecture assez singulière. Sur les lieux, la délégation a visité quelques appartements et installations socioéducatives et sportives. L’outil de réalisation constitue un atout majeur pour être dans les délais de réalisation. La réputation du Groupe Hasnaoui, qui a dépassé aujourd’hui les frontières locales, de par un esprit de recherche et un sens de l’innovation dans la modernisation de la construction, en est sans doute la référence. Pour la journée nationale de la commune, une exposition a été organisée au siège de la wilaya sur l’évolution de la cité de la Mekkerra et son adaptation à une législation pour se conformer aux nouvelles missions de cette cellule de base du développement qu’est la commune. Au plan des équipements, notamment dans le domaine des télécommunications, les progrès accomplis dans la modernisation des moyens et l’introduction de l’informatique furent également explicités.

Notons, enfin, que l’APC a organisé une réception en l’honneur des anciens élus, une opportunité pour lancer un débat sur le rôle actuel de la commune, qui ne peut se résumer en l’accomplissement de missions basiques, mais à rentabiliser les potentialités existantes grâce à un esprit de management.

A. Bellaha





BEJAIA

Les nouveaux élus attendus sur leurs résultats

Chef-lieu de la wilaya, la commune de Bejaia n’a pas connu l’essor escompté de développement malgré la masse financière importante qu’elle engrange grâce aux contributions versées par les nombreux investisseurs implantés sur le périmètre urbain. Les deux derniers mandats communaux n’ont rien apporté à la commune et les exigences de la population s’accentuant au quotidien. Bien au contraire, avec le nombre sans cesse croissant de ses habitants, la commune vit le calvaire de l’insalubrité, des routes détériorées et de l’absence de l’eau potable. La nouvelle équipe de l’assemblée populaire communale issue du dernier scrutin du 23 novembre 2017, consciente des conditions dramatiques que vit la population bejaouie, ont arrêté des priorités, avec en tête l’éradication des dépotoirs et des décharges publiques qui envahissent tous les quartiers de la commune. Le problème que pose le lieu de déchargement des tonnes d’ordures ramassées à travers la commune devrait trouver sa solution avec l’examen des études techniques du centre d’enfouissement technique de Sidi Boudraham, réalisé à coups de milliards de centimes et qui demeure fermé pour des contraintes techniques suite aux infiltrations dans les robinets des habitants de Bir Essalem. « Nous allons dans l’immédiat procéder à un recensement général des points noirs existants pour la collecte des ordures. Un plan de ramassage sera établi avec le renforcement des moyens humains et matériels de collecte. Pour le moment, c’est la décharge de Boulimat qui accueille toutes les ordures, nous allons œuvrer rapidement pour la réhabilitation du site du centre d’enfouissement défaillant », dira Merzougui Hafid, le président de l’APC de Bejaia. Deuxième action, « c’est de revoir toutes les routes de la commune et lancer une opération de réfection avec le bitume. Refaire tous les trottoirs délabrés et ensuite aller vers les cités pour la création d’espaces verts et d’aires de jeux pour enfants. Il y a aussi l’éclairage public qui est retenu dans notre feuille de route et dont les travaux seront lancés incessamment ». Certes, il est impératif que les actions soient coordonnées entre les différents intervenants sur les chaussées, à savoir l’Algérienne Des Eaux, les services des télécoms et les services de l’énergie. Ces intervenants, une fois avoir achevé leurs travaux, devront reboucher les tranchées de canalisations et procéder au bitumage de la chaussée. Les nouveaux élus à la tête de la commune sont persuadés que beaucoup reste à faire dans la commune pour que Bejaia, ville de civilisation et de culture, reprenne la place qui lui sied. Pour beaucoup d’élus communaux, il est plus que nécessaire de renforcer les prérogatives des communes et des présidents d’APC pour accomplir convenablement leur mission.

Mustapha Laouer