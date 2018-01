Cameroun - Gabon 29-29 : Au bout du suspense

Le Gabon a arraché un nul inespéré face au Cameroun, au terme d’un derby musclé (29-29), lundi soir à Libreville pour le compte de la 4e journée de la CAN-2018 de handball, synonyme de deuxième place du groupe A. Ce nul, arrivé dans les cinq dernières secondes de la rencontre sur un jet à sept mètres, suffit au bonheur des Gabonais qui dépassent l’Algérie au classement grâce à un meilleur goal-average particulier, les deux équipes ayant terminé ex-aequo avec 5 points chacune. Si le Cameroun, déjà éliminé, n’avait rien à perdre et a joué libéré, ce n’est pas le cas du pays organisateur qui devait arracher au moins le nul pour chiper la seconde place de la poule aux Verts. Une pression qui s’est répercutée sur la prestation des Panthères de Jackson Richardson, méconnaissables mais qui ont réussi quand même à réaliser l’essentiel, poussés en cela par un public en délire. Les Gabonais ont ainsi passé toute la seconde période à courir derrière le score, eux qui ont été parfois menés de deux buts d’écart mais l’arbitrage "litigieux" de la paire togolaise Yawo Akpatsa û Agbeko Assignon "a fait la différence", ont pesté des Camerounais héroïques qui ont joué pour l’honneur.

Courte victoire du Maroc devant le Nigeria (24-23)

La sélection marocaine de handball s'est imposée face à son homologue nigériane sur le score de 24 à 23 (mi-temps : 7-13), en match comptant pour la 5e et dernière journée du groupe B de la 23e Coupe d'Afrique des nations CAN-2018, disputé lundi à Libreville. Les Marocains qui enchainent une deuxième victoire dans le tournoi après deux défaites concédées face à l'Egypte (33-28) et l'Angola (32-20), terminent la phase de poules à la 3e place avec 4 points.

L'Egypte domine la RD Congo (36-27)

La sélection égyptienne de handball, championne d'Afrique en titre, s'est imposée devant son homologue de la RD Congo sur le score de 36 à 27 (mi-temps : 19-7), en match comptant pour la 5e et dernière journée du groupe B de la 23e Coupe d'Afrique des nations CAN-2018, disputé lundi à Libreville. Les Egyptiens toujours invaincus terminent en tête du groupe B avec 8 points, devant l'Angola (6 points), le Maroc (4 points) et le RD Congo (2 points), alors que le Nigeria est éliminé (0 point).

13h00 : Tunisie - RD Congo

15h00 : Angola - Algérie

17h00 : Gabon - Maroc

19h00 : Congo - Egypte.