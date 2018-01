GRAND ANGLE : Echec annoncé

Le représentant spécial de l'ONU au Yémen, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, quittera ses fonctions de médiateur dans le conflit qui ravage ce pays le mois prochain, a annoncé l'organisation internationale. L’annonce n’est pas pour surprendre. Et tout comme son prédécesseur, Jamal Benomar, il quittera son poste sans avoir atteint son objectif de faire signer aux belligérants yéménites un accord de paix ou encore moins de les avoir fait progressés sur le chemin des négociations. Pourtant ce n’est pas faute d’avoir essayé. Il aura, tout comme son prédécesseur, déployé des efforts inlassables tout au long de sa mission. Ce constat d’échec sur lequel s’achève la mission de représentant spécial de l’ONU au Yémen n’est pas propre à Ismaïl Ould Cheikh Ahmed. En Libye Tarek Mitri, Benardino Léon et Martin Kobler qui ont été les représentants du SG de l’ONU dans ce pays ont aussi remis leur tablier pour cause de blocage. Et rien pour l’heure il est prématuré de croire que la réussite couronnera cette mission dévolue depuis à Ghassan Salamé. En Syrie où Staffan de Mistura a succédé à Lakhdar Brahimi ,qui lui-même avait succédé à Kofi Annan, il y a de fortes chances pour qu’un constat similaire sanctionne la tache diplomate suédois naturalisé italien. Aussi faut-il rappeler que la démission de ses prédécesseurs avait été signifiée pour souligner les difficultés rencontrées dans l’accomplissement dans les meilleures conditions de leur mission et contribuer ainsi au retour de la paix en Syrie ravagée depuis 2001 par un conflit aux conséquences dramatiques. Autre exemple tout aussi révélateur de ces obstacles dressés sur la voie des émissaires onusiens, est le dossier du Sahara occidental. La nomination de M. Kohler quatrième envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU, après les deux américains James Baker et Christopher Ross et le hollandais Peter Van Walssun dénote en réalité de cette impuissance éprouvée face aux blocages imposés par les puissances alliées d’un belligérant. Et le fait que sa récente nomination intervient, dans un contexte difficile, caractérisé par le blocage du processus onusien par le Maroc qu’il devrait œuvrer à relancer, n’est pas pour prêter à l’optimisme. Pourtant ces échecs répétitifs des représentants spéciaux de l’ONU ou des envoyés personnels du SG de cette organisation auraient pu être évités si leurs efforts déployés en vue de trouver une solution politique mutuellement acceptée par les parties en conflit avaient bénéficiés de l’indispensable le soutien des grandes puissances. Or ces dernières sont mues uniquement par leurs propres intérêts géostratégiques. Et tant que ces capitales n’auront pas trouvé les compromis qui les arrangent, force est de craindre qu’elles continueront à mener ces guerres par procuration. Car contrairement à ce que d’aucuns pourraient naïvement croire, la responsabilité du blocage des processus onusiens n’incombe aux parties en conflit. Elle est du seul ressort des ces puissants qui ont main basse sur le Conseil de sécurité.

Nadia Kerraz