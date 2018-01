Violations des droits de l’homme au Sahara occidental : La société civile sahraouie interpelle Macron

La Coordination des associations et Comités sahraouis (CAT) a interpelé le président français, Emmanuel Macron, sur les violations des droits de l’homme au Sahara occidental occupé, où les autorités marocaines continuent de bafouer des pactes et conventions fondamentaux, dont des textes ratifiés par le Maroc.

Dans une lettre adressée au président Macron, le CAT a tenu à rappeler au président français qu’il avait déclaré que la position de la France concernant le conflit du Sahara occidental «était connue et ne changerait pas, alors que depuis des années, Paris s’oppose à ce que la Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum d’autodétermination au Sahara occidental (MINURSO) soit dotée du volet de surveillance de la situation des droits humains». «Vu l’influence de la France sur la résolution de la situation de notre pays, inscrit par l’ONU sur la liste des territoires non-autonomes, il nous semble important de vous informer sur la situation de notre peuple dans les territoires occupés depuis l’invasion marocaine en 1975», a souligné la CAT, regrettant que «les droits fondamentaux édictés par les Nations unies dans des pactes ratifiés par le Maroc sont bafoués par les autorités marocaines au Sahara occidental occupé». Dans la même missive, il est rappelé que le plan de paix adopté par l’ONU et l’OUA (Organisation de l’Union africaine, actuellement UA) prévoyait la tenue d’un référendum en janvier 1992, alors que 25 années plus tard, il n’a pas vu le jour et «les manifestants pacifiques qui réclament l’application de ce droit imprescriptible et inaliénable sont systématiquement et violemment réprimés».



Arrestations et soupçons de tortures



La coordination a relevé également la persécution dont ont fait l’objet des centaines de citoyens sahraouis. Des activistes du droit à l’autodétermination et des droits de l’homme, journalistes, blogueurs, syndicalistes sont arrêtés, incarcérés, torturés, humiliés en public et dans les locaux des administrations policière et judiciaire. L’État marocain persiste à interdire l’accès au Sahara occidental aux observateurs internationaux afin de documenter les violations des droits de l’homme. Elle a également fait état de l’expulsion ou de l’interdiction d’accès à plus de 120 observateurs internationaux de diverses nationalités depuis 2014. Le dernier cas en date était l’expulsion de deux universitaires japonais, le 29 décembre 2017. L’objectif du collectif de la société civile était également d’interpeler le chef de l’État français sur la question du droit à une justice équitable. «La justice marocaine enfreint régulièrement ses lois et les conventions internationales ratifiées par l’État marocain. Il en fut ainsi des procès des 25 prisonniers du groupe de Gdeim Izik qui ont été arbitrairement traduits devant le tribunal militaire de Rabat, puis devant la Cour d’appel à Salé, alors que les faits retenus contre eux se sont déroulés à proximité d’El-Aâyoun occupée et qu’ils auraient dû être jugés par le tribunal de cette ville, en application du droit international humanitaire qui prévoit que les ressortissants d’un territoire occupé ne peuvent être jugés dans le pays qui les occupe.» C’est ce qui a conduit le Comité contre la torture de l’ONU à condamner le Maroc, suite à la plainte du militant et juriste Naâma Asfari, condamné à 30 ans de prison, rappelle encore la CAT, appelant le Maroc à libérer et à indemniser l’intéressé, qui non seulement incarcéré, mais il est, depuis, l’objet d’une plainte pour diffamation. (APS)