Dans la LUCARNE : Des contrats pour les jeunes

On s’est habitué depuis quelque temps de constater un désintérêt évident à l’égard des jeunes catégories. Comme l’on dit, dans la «pyramide» de notre football, c’est la cinquième roue de la charrette. Nos présidents de clubs ne donnent le primat qu’aux séniors au détriment des jeunes qui sont pourtant l’avenir de demain. Pourtant, tout le monde ne cesse de bien fustiger cette politique actuelle de ces clubs qui, malgré le fait qu’ils n’ont pas d’argent pour bien s’occuper de leur équipe fanion, sont en tain de reproduire les mêmes schémas de gestion de saison en saison. Alors comme tout le monde sait, le meilleur moyen d’éviter la «banqueroute», c’est de se baser sur son propre potentiel juvénile. C’est une façon directe et évidente de diminuer d’une manière drastique la masse salariale du

club, mais aussi de ne plus recruter des joueurs à coups de milliards sans que le club ne gagne quelque chose dans ces tractations. Car nombreux sont les joueurs qu’on achète, parfois, en devises, mais au fond, ils n’apportent rien sur le plan technique du fait qu’ils ne joueront même pas une minute sur un terrain d’Algérie. Tout le monde connaît mieux que quiconque cette nouvelle réalité qui semble s’imposer au football local. Malgré cela, on continue à l’adopter même, à priori, à perte. C’est ce qui fait que certains observateurs ne manquent pas de se demander pourquoi on s’acharne à appliquer une telle politique considérée aux yeux de tous comme «suicidaire». De plus, nombreux sont les clubs qui sont vraiment las de voir que des clubs non-formateurs sont en train «d’écumer» le marché. C’est-à-dire, ils n’attendent que l’occasion propice pour faire leurs «emplettes». Il faut dire que la formation qui se raréfie de nos jours est judicieusement exploitée par ceux qui lui ont tourné le dos depuis longtemps. C'est-à-dire que les clubs qui ne cherchent que la solution de facilité sont devenus pour certains des plus encombrants. C’est ainsi que le doyen des clubs algériens, le MCAlger, vit très mal sa situation de club formateur. En effet, à chaque début de saison, durant la phase foncière, il constate impuissant que ses meilleurs jeunes sont pris sans aucune contrepartie par d’autres clubs qui seront gagnants, tôt ou tard, au change. Car, au fond, ils n’ont déboursé aucun sou pour les avoir. De plus, le club formateur ne gagne rien en dernier ressort. Face à cette situation de «pillage», le MCA, propriété de Sonatrach, a décidé de «blinder» ses meilleurs «pépites» afin de les préserver contre les prédateurs qui ne craignent ni reculent devant rien pour faire les meilleures affaires, et surtout bien se renforcer presque gratuitement. Car, ce sont les autres qui forment indirectement pour eux. Ils ne sont là que pour jouir du travail, à la base, des autres. Pour éviter que ce genre de situations ne se répète, comme on l’a dit, on a fait signer des contrats à leurs meilleurs joueurs. En effet, ils prennent la «crème» de leurs jeunes par catégories. C'est-à-dire que tous les jeunes qui émergent seront concernés par cette mesure qui fait partie de la nouvelle politique du club qui veut, d’ici quelques années, s’autosuffire en matière de joueurs. C'est-à-dire, ces catégories de jeunes seront utilisées comme «pépinière» du club pour se renforcer chaque fois qu’il y a besoin pour que demain, ils ne vont pas tomber dans les rets d’un marché de plus en plus onéreux d’année en année. Pour que le club parvienne à l’équilibre entre recettes et dépenses, c’est le meilleur moyen à appliquer. Il est certain qu’une telle façon de voir les choses pourrait faire des émules et être suivie par tous. Comme cela, on peut faire des «pieds de nez» au TAS et à la FIFA. Car, on n’aura plus besoin de faire des joueurs qu’on ne payera pas. On sera «nickel» sur le plan de l’équilibre financier si on compte sur le propre potentiel de l’équipe. La voie à suivre par tous !

Hamid Gharbi