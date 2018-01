Importations : Le ministère appelle les opérateurs à renouveler leur registre du commerce avant le 13 juin

Le Ministère du Commerce a appelé, hier, l’ensemble des opérateurs économiques pratiquant des activités d'importation pour la revente en l'état, de renouveler leur registre du commerce avant le 13 juin 2018. Dans un communique publié sur son site-web, le département du commerce a précisé que tout registre du commerce non renouvelé avant cette échéance est sans effet et son titulaire n’ouvre plus le droit d’exercer ses activités notamment, celle de l’importation. Il dira dans ce sens qu'en application des dispositions de l’arrêté du 02 novembre 2017, la durée de validité des extraits du registre du commerce, délivrés aux assujettis en vue d’exercice des activités d'importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l'état, est fixée à deux années renouvelables. Les opérateurs économiques qui importent pour leur propre compte dans le cadre de leurs activités de production, de transformation ou de réalisation, dans la limite de leurs propres besoins, a indiqué la même source, «ne sont pas concernés par les dispositions de cet arrêté». Quant aux services de la direction générale du Centre national du registre du commerce ainsi que ceux des antennes locales implantées dans les 48 wilayas, le département du commerce «est à la disposition des opérateurs économiques concernés pour se mettre en conformité avant l’échéance fixée».

Il y a lieu de rappeler que dans le cadre de la régulation des importations relevant de la revente en l’état, le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Mohamed Loukal, a annoncé la promulgation d’une instruction avec de nouvelles exigences. La première exigence est «de rendre obligatoire la domiciliation de toutes les importations de la revente en l’état, préalablement à toute expédition des biens et marchandises à destination du territoire douanier algérien. Pour la seconde obligation, il s’agira pour l’importateur de constituer une couverture financière auprès de la banque domiciliataire, représentant 120% de la valeur de l’opération d’importation, et ce, au moins trente jours avant la date de l’expédition de la marchandise. Quant aux objectifs de ces mesures, le même responsable a expliqué qu’elles sont destinées à réhabiliter l’acte de domiciliation en tant qu’instrument de mise en force du contrat d’achat ou de la commande, à rendre plus efficient et opérationnel l’ensemble des mesures édictées en matière d’encadrement du commerce extérieur.

Makhlouf Ait Ziane