REGARD : Trottoirs d’Alger, le grand squat…

Ordures ménagères et gravas déposés à même le sol, bacs à ordures débordants, terrasses de cafés envahissantes, prolifération de mendiants d’ici et d’ailleurs, véhicules stationnés de façon non réglementaire, autrement dit en double position, etc. Il n'est pas de trottoir d’Alger qui, aujourd’hui et de façon récurrente, ne soit pas inconsidérément encombré par l’un ou l’autre de ces indus occupants. Tout cela, bien entendu, sans la moindre réaction énergique, du moins significative, des pouvoirs publics concernés, lesquels, entre nous soit dit, sont pourtant censés ne pas ignorer l’existence d’une telle situation, on ne peut plus préjudiciable aux habitants de la capitale.

Ce dont on peut convenir, à priori, c’est que, dans le monde entier, les trottoirs ont été et sont conçus d’abord et exclusivement pour les piétons. C’est pour leur permettre de se mouvoir à leur aise, sans être obligés d’emprunter la chaussée, réservée quant à elle aux véhicules motorisés. C’est des années bien après que des parcelles de trottoirs ont été prévues et réservées pour accueillir, par exemple, les terrasses de cafés et de salons, quelquefois de la marchandise exposée à même les vitrines de magasins à l'occasion de campagnes promotionnelles. On peut avancer, à ce titre, que l’initiative est judicieuse dans la mesure où ces espaces permettent aux passants de souffler quelque peu quand ils sont fatigués d’avoir trop marché.

Ce sont aussi des endroits où on peut se retrouver en famille, entre amis, entre copains. Et, du reste, cela crée une ambiance décontractée, bigarrée, voire foisonnante dans une ville comme Alger où le déficit en la matière est énorme, voire incommensurable. Cela aide aussi à mieux supporter la morosité de notre environnement urbain, réduit dans ses nombreux aspects à des configurations ruralisées à l’extrême, pour ne pas dire clochardisées.

Seulement voilà, on a beau éperdument applaudir, il y a quand même des couacs : comme, par exemple, cette propension «naturelle» chez certains commerces, en l'occurrence les magasins de vêtements, de chaussures, de produits de toilette et cosmétiques, les tenanciers de café et salons, etc., à vouloir accaparer, sous prétexte de livraison de marchandises, le plus de trottoirs et/ou plus d'espaces de stationnement possible et cela, pour leurs propres véhicules ! Aussi chacun s'arroge-t-il le droit d'agir en ce sens, en tout cas bien au-delà de ce que les règles conventionnelles de l’urbanité, voire la loi, autorisent en pareils cas.

Alors, afin qu'il soit —enfin?— mis fin à de telles situations délétères, faut-il s’adresser solennellement aux pouvoirs publics concernés pour leur demander d'assumer leurs responsabilités en matière de réhabilitation de la salubrité dans la capitale ? Nous leur suggérerions, en ce sens, de lancer d'ores et déjà une opération jusque-là inédite, qu'ils peuvent

d'ailleurs effectuer dans l'intérêt de tous : il s’agit de baliser et, par la même, délimiter, avec de la peinture blanche, les carrés ou rectangles des terrasses de café au-delà desquels, en cas d'empiètement, il y aurait forcément effraction en la matière. Et là, une fois cette opération effectuée, ils se devront de sévir le cas échéant, car ce faisant on ne peut pas ignorer que tout débordement non autorisé sur le trottoir, soit-il du à un dépôt interdit d'immondices, de gravas et aussi de tables et de chaises, est un acte prévu et puni par la loi.

Kamel Bouslama