Cybercriminalité : Les parents ne peuvent pas protéger leurs enfants contre des applications dont ils ignorent la dangerosité

Les parents ne peuvent pas protéger leurs enfants contre des applications dont eux mêmes ignorent la dangerosité et ne maîtrisent pas l'utilisation, a déclaré, lundi dernier, a Tizi-Ouzou, l’expert en technologies de l’information et de la communication, Aliane Abdenour.

Cet enseignant à l’université Mouloud-Mammeri, qui a présenté une communication intitulée : «Protection de la vie numérique de l’enfant et cybercriminalité» à l’occasion d’une journée de sensibilisation sur la cybercriminalité et droits de l’enfant organisée par l’association SOS enfant, a expliqué que «les adultes ont une conception archaïque de la cybercriminalité et ignorent comment se protéger et protéger leurs enfants».

Le recours à l’utilisation du contrôle parental est souvent négligé par les parents, alors que cet outil permet de limiter l’accès de l’enfant à certains sites non adaptés à son âge ou jugés dangereux, a indiqué l'expert, relevant que de nombreuses applications permettent également de préserver les enfants des cybercriminels.

Ainsi, M. Aliane a invité les utilisateurs d’internet à ne pas installer n’importe quelle application ou jeux, notamment ceux qui demandent l’accès à des données sur le téléphone tels que : les photos, le profile, la connexion wifi, les contacts ou une autorisation à publier sur son compte de réseau social. Il les a encouragé par contre à se documenter sur l’outil qu’ils utilisent ou qu’ils veulent télécharger.

Le plus grand danger, a-t-il averti, est de jouer à des jeux sur les réseaux sociaux car ils exigent un accès au profile, aux photos, à la liste d’amis, et e-mail du concerné. Cet accès permet à l’application de publier sur le mur du détenteur du compte et quand celle-ci est piratée le compte l’est aussi, a-t-il encore observé.

D’autres applications, comme celles qui permettent de pirater le wifi ou d’identifier un numéro de téléphone qu’on n’a pas dans son répertoire, sont très en vogue en Algérie ces derniers temps, a-t-il relevé, prévenant qu'il s'agissait d'outils très dangereux car «avant de pirater le wifi du voisin on vous a d’abord piraté».

Abordant les défis de la baleine bleue qui poussent des adolescents au suicide, M. Aliane a observé qu’il ne s’agissait ni d’un jeu ni d’une application, celle-ci étant installée au milieu du jeu pour pouvoir pirater les donné de la cible. «Il s’agit d’une manipulation psychologique menée par une personne réelle et basée sur deux concepts, briser la peur de la victime et lui donner confiance pour se donner la mort», a-t-il expliqué.

L'intervenant a donné quelques conseils pour se protéger et protéger ses enfants contre les cybercriminels, comme ne jamais rooter son téléphone, nettoyer son compte de réseau social des jeux et applications non utilisées, quitter et ne pas rejoindre les groupes fermés, dénoncer les harcèlements, installer des applications qui bloquent l’accès à certains site et les configurer sur le rooter pour assurer l’interdiction d’accès sur les téléphones et sensibiliser de manière directe et franche sur les dangers d’une mauvaise utilisation d’internet. (APS)