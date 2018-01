Solidarité : Les associations appelées à plus de projets sur le terrain

La mesure de la performance d’une association civile reste incontestablement l’efficacité des projets qu’elle mène sur le terrain, et la confiance des donateurs et des adhérents. Les associations «fantôme», qui n’existent que sur papier et qui n’ont aucune présence sur le terrain, ne percevront plus de subventions de l’état.

Il est vrai qu’actuellement cette confiance est quelque peu effritée et qu’il faut apporter la preuve de la qualité de sa gestion et de la bonne utilisation des ressources pour ambitionner à être plus efficace. Car les phénomènes de concurrence pour les associations afin d’aguerrir des financements ne cessent de s’accentuer. L’Algérie compte des milliers d’associations de la société civile, et l’augmentation sans cesse de leur nombre les place dans une situation permanente de concurrence face aux adhérents, aux ressources publiques ou privées et au travail bénévole. Et pour impulser le mouvement associatif et l’impliquer davantage dans la dynamisation économique et sociale du pays, le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme lance un appel à manifestation aux associations nationales et locales à caractère social et humanitaire pour la réalisation de projets associatifs, au titre de l’année 2018. Les projets présentés par les associations doivent s’inscrire dans le cadre du programme d’action du secteur, et en relation avec les axes suivants. L’aide à domicile au profit des personnes âgées, personnes handicapées (soutien psychologique, accompagnement social) ; l’Appui à l’intégration et la promotion des personnes handicapées, l’Appui à la promotion et l’intégration de la femme, l’Appui aux programmes de prise en charge de l’enfance, l’adolescence et les jeunes en difficulté et enfin, l’Appui aux centres de prise en charge des personnes handicapées, enfance assistée, femme en détresse et personnes âgées. Les associations nationales désirant s’investir dans l’un des projets sont invitées à se rapprocher du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, direction du mouvement associatif et de l’action humanitaire, pour déposer les dossiers de

demande de subvention.



Aucune subvention pour les associations absentes du terrain



Les associations « fantôme», qui n’existent que sur papier et qui n’ont aucune présence sur le terrain, ne percevront plus de subvention de l’état. «L’aide financière sera gelée pour toutes les associations n'activant pas sur le terrain ou celles dont les programmes ne sont pas conformes au plan d'action tracé par le ministère», avait décidé le ministère de la solidarité. Une décision justifiée par «la rationalisation des deniers publics et des dépenses de l’état». Est-ce la seule raison ? Depuis des années, les pouvoirs publics interpellent les associations représentant la société civile d’être plus actives, plus performantes et surtout plus à l’écoute des personnes qui les investissent de leur confiance. Des centaines d'associations qui sont censées participer à l'accompagnement et à l'encadrement des populations en difficulté et constituer des relais locaux de la politique de la ville et dans les quartiers restent passives, sans aucun projet pour ces populations. D'importantes sommes sont allouées annuellement à ces comités de quartier et associations pour œuvrer dans ce sens, Or, sur le terrain, c'est toute une autre situation qui y prévaut. En effet, certaines associations utilisent l'agrément et le statut qu'elles ont comme un moyen pour traiter des affaires personnelles et oublient l'intérêt collectif, c'est-à-dire le bien-être de la société. Il faut dire aussi que depuis des années, l'octroi des moyens nécessaires pour mener des actions dans la durée n’a pas été encadré par un contrôle des budgets et des dépenses qui garantissent que les associations activent sur le terrain et accomplissent des actions. Un fait qui fut à l’origine de la promulgation de la loi n°12-06 du 12 janvier 2012 relative à l’activité associative en Algérie, déterminant les conditions et modalités de constitution, d’organisation et de fonctionnement des associations et fixant leur champ d’application. Une loi, hélas, méconnue par de nombreuses associations à travers le pays. Chaque année, on compte près de 40 associations activant dans le domaine de la solidarité sociale à travers le pays qui ont bénéficié d’aide financière ministérielle. Une aide qui est estimée à plus de 400

millions de DA !

Farida Larbi