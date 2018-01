Le Coin du copiste : Le goût de la lecture se transmet… dans les cafés

Des livres et du café ! Voilà bien un concept pragmatique qui donne une seconde vie aux livres en les déposant dans chaque café où les gens centrent leurs discussions sur différents thèmes. Tel est le projet culturel baptisé «une bibliothèque dans chaque café» lancé tout récemment par la commune de Kheneg Mayoune, située à l’ouest de Skikda. Il s’agit d’attirer les gens fréquentant ces lieux de rencontres et d’échange d’idées et de leur offrir la possibilité de lire et d’aimer cette culture qui demeure, sans doute, un divertissement, tout comme les spectacles, les jeux, le sport…

Un vent culturel rafraîchissant, qui cherche à dépoussiérer la lecture et à offrir des espaces de tranquillité dans une ville connue pour son riche legs patrimonial.

Cette initiative, première du genre à l’échelle locale, a été lancée, selon le P/APC, Saïd Bouaziz, avec «l’objectif de faire sortir les livres des bibliothèques des institutions et des établissements éducatifs et d’encourager la lecture au niveau de ces espaces qui constituent un lieu incontournable dans le rapport des algériens à la consommation du café en particulier».

Plusieurs titres dans divers thèmes sont désormais proposés dans les cafés de la commune de Kheneg Mayoune, attestant que l’initiative sera généralisée dans d’autres cafés avec l’ambition de faire de ces cafés «des espaces pour la lecture». Une pratique qui demeure d’ailleurs un élément de base du savoir culturel et social, mais qui a, malheureusement, considérablement reculé chez nous en raison des multimédias, tel l'Internet, qui ont concurrencé le livre, sans compter le manque d'édition et de distribution chez nous.

Lecture, débats, café font les ingrédients de cette première expérience dans cette wilaya qui affirme, une fois de plus, le rôle de la littérature et de la culture comme facteur de cohésion sociale et qui confirme aussi que le goût de la lecture se transmet aussi dans les cafés. Alors, bonne lecture à tous les habitués du café.

Sarah Sofi