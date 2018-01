Littérature : Naissance d’une Ligue nationale amazighe

Une Ligue nationale de la littérature amazigh a été créée dimanche à Boumerdès à l’initiative de l'Union des écrivains algériens (UEA), avec la désignation à sa tète du Dr Tarek Thabet, de l’université de Batna. L’annonce de l’institution de cette Ligue nationale a été faite à l’issue d'un colloque national sur la "Dimension nationale de la littérature amazigh : le poète troubadour Si Muhend Ou Mhand ", abrité, deux jours durant, par la maison de la Culture Rachid-Mimouni, a indiqué à l’APS le président de l'Union des écrivains algériens (UEA), Youcef Chagra.

Dans une déclaration en marge de ce colloque, ayant vu la participation d’universitaires, hommes de lettres et poètes de 18 wilayas, M. Chagra a signalé que cette initiative est le couronnement de "longs et profonds débats " entre tous les acteurs concernés au sein de l’UEA et ce durant quatre longues années. Cette ligue nationale de la littérature amazighe s’ajoutera aux autres "sections" de l’UEA, créées, ces dernières années, à limage de la ligue nationale de littérature populaire et de la ligue de littérature pour enfants. Selon ses fondateurs, cette nouvelle ligue nationale aura pour mission principale de veiller à la "promotion et au développement de la littérature amazigh à travers tous le pays". La clôture de ce même colloque national a, également, été marquée par l’annonce de l’institution d’un prix national en littérature amazighe devant récompenser, annuellement, les meilleurs œuvres littéraires et poétiques en tamazight, à l’occasion du nouvel an amazigh (Yennayer). Selon M. Chagra, ce prix national sera organisé en parallèle avec le colloque national sur la littérature amazighe, qui sera promu en une manifestation annuelle. L’organisation de ce colloque national à Boumerdes participe aux efforts de promotion et de développement de la littérature amazighe, a indiqué le directeur de la maison de la culture Rachid-Mimouni, co-organisatrice de la manifestation avec l’UEA. (APS)