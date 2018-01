Théâtre : La pièce El-Ghayeb à partir de demain à Mostaganem

«El-Ghayeb» ou «l’absent», tel est l’intitulé de la pièce théâtrale produite par le théâtre régional de Saïda Sirat-Boumedienne. Ecrite par Abdelouahab Aïssaoui et réalisée par Mohamed Mourad Meliani, cette dramaturgie théâtrale est programmée à partir de demain, et pour la première fois, au théâtre régional Abdelhalim-Djilali à Mostaganem.

Dans la perspective de vulgariser cette pièce théâtrale, une conférence de presse a été organisée, hier, au club Mohamed-Benguettaf du théâtre national Mahieddine-Bachtarzi et qui a été animée par le romancier Abdelouahab Aïssaoui et le metteur en scène Mohamed Mourad Meliani qui ont mis en exergue les faits de cette pièce. «Personnellement j’ai adoré le texte», a affirmé le metteur en scène à El Moudjahid en marge du point de presse. «C’est l’histoire d’une famille désunie après le décès du père. Le fils de ce dernier, qui est établi à l’étranger, décide de rentrer dans son pays natal après le décès de son père pour une histoire d’héritage», nous résume Mohamed Mourad Meliani.

Répondant à une question relative à la conception de la mise en scène de «El-Ghayeb», il a expliqué : «J’ai essayé, en quelque sorte, de poser une problématique à laquelle tout algérien qui verra cette pièce sera identifié… c’est une sorte de sensibilisation.» Affirmant que cette pièce «sera jouée pour la première fois le 25 du mois en cours au théâtre régional Abdelhali-Djilali à Mostaganem», Mohamed Mourad Meliani a indiqué qu’«une tournée sera programmée à travers le territoire national afin de toucher tout le public algérien».

De son côté le jeune romancier en langue arabe Abdelwahab M. Aïssaoui répond, à une question relative à cette œuvre dramaturge, que «c’est un texte que j’ai écrit dans le cadre d’un atelier dédié à l’écriture», «cet atelier a été co-organisé par les théâtres régionaux de Mascara et de Saïda… parmi les cinq textes soumis le choix final est tombé sur le mien», a-t-il indiqué.

Prix Ali Maâchi en 2012, Assia Djebar du meilleur roman en 2015, prix Souad Sebbah du roman arabe (Koweit), prix Katara-2017 à Doha et une modestie incroyable, ce jeune romancier natif de la wilaya de Djelfa, est d’une simplicité et d'un naturel déconcertant. Pourtant, c'est un grand écrivain avant d'avoir bouclé ses trente-deux ans. Il peut aller loin puisque le grand succès obtenu par ses romans ne lui est guère monté à la tête. La modestie de Abdelwahab Aïssaoui a failli nous faire oublier son talent. Enfin, presque… Avec un large sourire, Abdelwahab Aïssaoui parle de ses livres et des livres qu'il a aimés et qui l'ont poussé à passer, sans aucune hésitation, à l'acte d'écrire. Dès qu'il a commencé à se faire publier, Abdelwahab Aïssaoui a attiré l'attention des membres des jurys littéraires, à commencer par celui du prix Assia Djebar du meilleur roman en langue arabe de l'édition 2015. Le livre intitulé en langue espagnole Sierra de muerti avait séduit, en 2015, les jurés du prix Assia Djebar. Il a continué à écrire et à produire coup sur coup romans et recueils de nouvelles et à déposer ses livres pour postuler à des prix littéraires. Après le prix Assia Djebar, Abdelwahab Aïssaoui obtient aussi avec mérite, faudrait-il s'en douter d'ailleurs, le grand prix Souad Sebbah du roman arabe au Koweit en mars 2017. C'est son deuxième roman qui a séduit cette fois-ci les membres du jury. Le roman de Abdelwahab Aïssaoui, primé au Koweit s'intitule Les cercles et les portes. Puis en octobre dernier, Abdelwahab Aïssaoui surprend encore tout le monde «en chassant» un autre prix prestigieux également. Il s'agit du prix Katara du meilleur roman inédit en langue arabe. Cette fois-ci, c'est son roman Voyage des œuvres oubliées qui a fait vibrer les cœurs des membres du jury du prix Katara à Doha. «Je suis certes très heureux d'avoir décroché tous ces prix. Mais en même temps, je suis gagné par une angoisse. Car quand un écrivain ne peut pas produire mieux que ce qu'il a déjà écrit, il doit cesser d'écrire», nous confie Abdelwahab Aïssaoui. «Lorsque j'ai commencé à recevoir ces prix, la première question qui m’est venue à l'esprit est : et maintenant qu'est-ce que je vais écrire ? Il estime être en charge d’une grande responsabilité.

Le public mostaganémois est convié demain au théâtre régional Abdelhalim Djilali pour une avant-première de El-Ghayeb ou l’absent qui promet être grandiose.

Sihem Oubraham