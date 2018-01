Mahmoud abbas, à l’ue et à ses états membres : « Reconnaissez l’état de Palestine »

Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a exhorté, hier à Bruxelles, l’Union européenne (UE) et ses États membres, à «reconnaître l’État de Palestine», assurant que cette reconnaissance ne constituera «pas un obstacle» au processus de paix au Proche-Orient.

«Je demande à l’UE et à ses États membres de reconnaître l’État de Palestine. Cette reconnaissance ne sera pas un obstacle au processus de paix, bien au contraire, elle encouragera le peuple palestinien à garder espoir en la paix et à s’attacher à la culture de paix», a-t-il déclaré, lors d’un point de presse commun avec la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. Au jour d’aujourd’hui, 9 pays sur les 28 que compte l’UE ont déjà reconnu l’État de Palestine.

Il s’agit de la Bulgarie, Chypre, Malte, Hongrie, Pologne, Suède, République tchèque, Slovaquie, et Roumanie. Qualifiant l’UE de «véritable partenaire», Mahmoud Abbas a estimé que celle-ci devrait «participer activement sur le plan politique» à la résolution de la question palestinienne, réitérant son attachement au dialogue. «Nous sommes convaincus que le seul moyen de parvenir à la paix (au Proche-Orient) reste les négociations dans le cadre onusien», a-t-il ajouté. Le président de l’Autorité palestinienne, qui a affirmé qu’il «restait engagé» à combattre le terrorisme, la violence et l’extrémisme à tous les niveaux, et à respecter les accords signés avec l’autre partie au conflit, a soutenu que les Israéliens doivent également respecter leurs engagements. Pour Mahmoud Abbas, la suspension de l’aide américaine à l’agence des Nations unies pour l’aide humanitaire aux réfugiés palestiniens (UNRWA) signifie que «ces personnes vulnérables seront, soit à la merci des groupes terroristes, soit contraintes à migrer vers d’autres pays qui ne veulent pas d’elles». Le département d’État américain a annoncé, il y a une semaine, suspendre jusqu’à nouvel ordre le versement de 65 millions de dollars à l’UNRWA, sur les 125 millions de contribution volontaire américaine prévus.

Pourtant, en 2017, les États-Unis ont été, de loin, le principal bailleur de fonds, à hauteur de 350 millions de dollars. De son côté, la chef de la diplomatie européenne a réitéré l’attachement de l’UE à la solution à deux États dans les frontières de 1967 avec El-Qods capitale des deux États. «Ce n’est pas le moment de se désengager», a-t-elle ajouté, en réaction aux déclarations de Mahmoud Abbas qui a annoncé, il y a quelques jours, «la fin» des accords de paix d’Oslo (1993), censés conduire au règlement du conflit israélo-palestinien. Le président palestinien avait également affirmé que les États-Unis se sont «disqualifiés» dans tout processus de paix au Proche-Orient, refusant de reconnaître à Washington son rôle habituel comme médiateur dans le conflit israélo-palestinien. Mais, pour Federica Mogherini, «les Palestiniens et les Israéliens doivent montrer plus que jamais leur engagement, avec des acteurs internationaux clés, pour un résultat négocié». Le président de l’Autorité palestinienne devait s’entretenir avec les ministres européens des Affaires étrangères, lors d’un déjeuner de travail informel. Les discussions devaient porter sur les voies et moyens de relancer le processus de paix au Proche-Orient, au point mort, notamment après que les Etats-Unis ont considéré El-Qods occupée comme capitale d’Israël.



Le maire de Gennevilliers prend un arrêté municipal



Le maire de Gennevilliers, Patrice Leclerc, a décidé de reconnaître l’État de Palestine en prenant un arrêté du maire qui stipulera la reconnaissance de l’État dans les prochains jours, a-t-on appris hier auprès de la mairie. Pour le maire, le contexte actuel en Palestine et en Israël «n’est pas à l’apaisement» quand le Président Donald Trump décide de faire d’al-Qods la capitale d’Israël et quand le gouvernement Netanyahu poursuit «sans relâche» sa politique de colonisation des territoires occupés et d’al-Qods-Est, «en toute violation du droit international». Il a rappelé dans son blog que la France, par la voix de son précédent ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, avait déclaré la possibilité d’une reconnaissance de la Palestine en cas de blocage du processus à la fin de l’année 2016, mais, a-t-il regretté, «rien n’a été fait après l’échec de la Conférence de Paris». «Aujourd’hui, le président Macron refuse de reconnaître l’État de Palestine, alors qu’il s’agirait d’un pas significatif vers la paix dans cette région», a-t-il affirmé, proposant à toutes les villes de France de «prendre un arrêté de reconnaissance de l’État de Palestine». «Si le président Macron refuse d’engager la France dans cette voie, mais si des milliers de parcelles de la France prennent cet arrêté officiel, cette prise de position des communes françaises conduira de fait à une reconnaissance», a-t-il expliqué, soulignant qu’il s’agit bien de réaffirmer la volonté de la France d’amener Israéliens et Palestiniens vers la paix. (APS)