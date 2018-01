COMMENTAIRE : Légitime suspicion

1% de la population mondiale s’est partagé 82% de la richesse mondiale en 2017. Le monde enregistre un nouveau milliardaire tous les deux jours, indique l’ONG britannique Oxfam dans un rapport publié hier, qui précise que 3,7 milliards de personnes n’ont pas bénéficié de la croissance économique. Voilà le monde réel que 3.000 participants, dont 70 chefs d’Etat ou de gouvernement, une quarantaine de chefs d’organisations internationales majeures, réunis autour du thème « Construire un avenir commun dans un monde fracturé », vont essayer de disséquer sur la table du Forum économique mondial, qui s’ouvre aujourd’hui sous la brume suisse. Show planétaire, il aura comme à l’accoutumée ses guest-stars, comme par le passé avec Al Gore, Bill Clinton, Bill Gates, des écrivains, à l’instar de Paulo Coelho, ou des People, comme Sharon Stone, Angelina Jolie ou Brad Pitt, Leonardo di Caprio, Shakira... Comment (se) construire un avenir commun si le monde est fracturé ? Tensions géopolitiques, endettement, refus du multilatéralisme, climato-scepticisme, terrorisme… Les inégalités sont la première menace à la cohésion sociale devenue chimère dans de nombreux pays. Le monde a ses défis, qu’il est loin de solutionner puisqu’il est à l’origine de leur naissance mais aussi leur aggravation. Mondialisation avalée par les intérêts financiers, qui laissent sur le carreau des pays entiers, en instrumentalisant les ONG et autres institutions de Brettons Wood, qui truquent leur classement et bons points, pour saper ceux qui tentent une émancipation en dehors du CAC 40 et autre Dow Jones. S’il y fera le déplacement, Trump sera la star durant cette messe, où tous loueront un système ouvert quand le maître de cérémonie dira : «America First », et d’autres : « France is back », ou faites exploser le BDS (Boycott, désinvestissement et sanctions, une campagne internationale appelant à exercer des pressions sur Israël afin d’aboutir à la réalisation de trois objectifs : la fin de l’occupation et de la colonisation des terres arabes, l’égalité complète pour les citoyens arabo-palestiniens d’Israël, et le respect du droit au retour des réfugiés palestiniens). Le salut viendra-t-il du commerce ? Ces échanges que l’on présente libres ne doivent pas signifier ouvrir les barrières en laissant aux mastodontes de la production, avec leurs milliers de filiales, noyer sous un flot de produits les entreprises locales des pays émergents, quand les pays de l’hémisphère Nord protègent leur marché avec de perfides normes qui remplacent les taxes douanières.

Mohamed Koursi