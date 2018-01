Ecole des cadets de la nation : Visite guidée pour la presse

Une visite guidée pour les organes de la presse nationale a été organisée hier à l’Ecole des cadets de la Nation «Chahid Mohamed-Gourine» à Laghouat, relevant de la 4e Région militaire (4e RM). Cette visite s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de communication arrêtée par le ministère de la Défense nationale (MDN) visant le raffermissement des relations avec les organes de la presse nationale, a indiqué le commandant de l’école, le colonel Azzedine Yahoui.

Elle vise également la consolidation des relations de l’Ecole des cadets de la Nation avec son environnement, notamment la population, en vue de l’informer sur les moyens matériels et supports pédagogiques modernes utilisés pour la formation des futurs cadres militaires de la Nation, a-t-il ajouté. Ouverte le 6 septembre 2015, l’Ecole des cadets de la Nation, qui accueille actuellement 555 élèves, répartis sur les quatre niveaux de l’enseignement moyen, dispose de 40 salles de cours d’une capacité d’accueil de 800 places pédagogiques, deux laboratoires de sciences, autant pour les langues, deux salles d’Internet, l’une pour les élèves et l’autre pour les enseignants, ainsi qu’une salle d’activités, selon les explications fournies.

Elle renferme également des installations sportives, dont une piscine semi-olympique, une salle omnisports dotée d’équipements modernes, un stade revêtu d’une pelouse synthétique, deux terrains de type Matico, une piste d’athlétisme et des structures d’accompagnement.

La délégation journalistique a aussi suivi un exposé sur les structures de prise en charge sanitaire, les conditions d’hébergement, et les activités récréatives organisées au profit des cadets de la Nation. (APS)