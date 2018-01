Algérie - Indonésie : Le président Bouteflika reçoit l’envoyé spécial du président Joko Widodo

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu, hier à Alger, l’ancien ministre indonésien des Affaires étrangères, Hassan Wirajuda, envoyé spécial du président de la République d’Indonésie, Joko Widodo. L’audience s’est déroulée en présence du Premier ministre, Ahmed Ouyahia. (APS)

«L’Indonésie veut intensifier ses relations économiques avec l’Algérie»

L’ancien ministre indonésien des Affaires étrangères, Hassan Wirajuda, envoyé spécial du président d’Indonésie, Joko Widodo, a exprimé, hier à Alger, la volonté de son pays d’intensifier ses relations avec l’Algérie, notamment dans le domaine économique. «Je suis venu en Algérie pour transmettre un message du président indonésien au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans lequel il insiste sur le désir de voir les relations entre les deux pays se renforcer davantage, plus particulièrement dans le domaine économique», a déclaré l’envoyé spécial à l’issue de l’audience que lui a accordée le Président Bouteflika, précisant qu’il s’agit notamment des secteurs des hydrocarbures, de l’habitat, des infrastructures et de l’industrie électronique. Il a indiqué avoir également proposé la mise en place par l’Algérie et l’Indonésie d’une société mixte dans la production d’engrais et de produits dérivés, un investissement estimé à environ 1 milliard de dollars, a-t-il dit, ajoutant que son pays envisage aussi de réaliser un projet d’autoroute à travers le continent africain. D’autre part, l’émissaire indonésien a salué l’engagement du Président Bouteflika en faveur de l’élargissement du partenariat économique algéro-indonésien et sa disponibilité à faciliter la présence des entreprises indonésiennes en Algérie.

M. Wirajuda a indiqué, par ailleurs, avoir sollicité auprès du Président Bouteflika le soutien de l’Algérie pour la candidature de l’Indonésie en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité de l’ONU, lors des élections prévues en juin prochain. (APS)