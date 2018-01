Forum de Davos : M. Messahel représente le Chef de l’État

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, prendra part, du 22 au 24 janvier, en qualité de représentant du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, aux travaux du Forum économique mondial de Davos (Suisse), a indiqué hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Organisé cette année sur le thème «Créer un avenir commun dans un monde fracturé», ce Forum, qui constitue une «plateforme internationale pour la promotion de la coopération internationale et du partenariat public-privé», verra la participation de nombreux chefs d'État, ministres, dirigeants d’entreprises et personnalités de renommée mondiale, précise la même source.

M. Messahel prendra part, en sa qualité de paneliste, notamment à une session dédiée à l'examen de la situation en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, ajoute le communiqué, indiquant que cette session «mettra l'accent sur les principaux défis auxquels est confrontée cette région du monde». (APS)