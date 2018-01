Lutte contre la criminalité : Le Lesotho souhaite bénéficier de l’expérience de l’Algérie

La ministre de la Police et de la Sécurité publique du Royaume du Lesotho, Mme Mampho Mokhele, a exprimé, hier à Alger, le souhait de son pays de renforcer la coopération sécuritaire avec l'Algérie et de bénéficier de son expérience, notamment en matière de lutte contre la criminalité.

Dans une déclaration à la presse, à l'issue d'un entretien avec le Directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, Mme Mokhele a indiqué que sa visite en Algérie s'inscrit dans le cadre «de la recherche des moyens de consolider la coopération dans le domaine sécuritaire», d'autant plus, a-t-elle ajouté, que son pays «est confronté actuellement à l'instabilité».

La ministre de la Police du Lesotho a mis en avant «la nécessité de consolider la coopération et la communication entre les deux pays, pour tirer profit de l'expérience et de l'expertise de l'Algérie, notamment en matière de lutte contre la criminalité». De son côté, le général major Hamel a indiqué que cette rencontre s'inscrit dans le cadre du «renforcement de la coopération bilatérale entre les organes de police des deux pays», ajoutant que la ministre du Lesotho «a pris connaissance du programme de développement et de modernisation de la police algérienne, à travers la visite de quelques structures et services, dont les directions des Polices judiciaire, scientifique et technique et de la Sécurité publique».

Il a fait savoir, dans ce sens, que la délégation du Royaume du Lesotho «a formulé des demandes qui seront étudiées dans le cadre de la coopération bilatérale».

La ministre de la Police et de la Sécurité publique du Royaume du Lesotho a entamé dimanche une visite de travail en Algérie en se rendant aux différents départements et services du Laboratoire centrale de la police et au Centre de commandement et de contrôle de la Sûreté nationale, où elle a reçu des explications détaillées sur les différents matériels et moyens utilisés. (APS)