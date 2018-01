En présence de M. Bensalah, représentant le Président Abdelaziz Bouteflika : Le nouveau président du Liberia investi hier

Le nouveau président du Liberia, investi hier à la tête de l'État, George Weah, a placé son mandat sous le signe de la lutte contre la corruption. «Nous devons y mettre fin. Nos fonctionnaires doivent avoir un salaire décent», a-t-il déclaré, lors de la cérémonie d'investiture du nouveau président. «Unis, nous sommes certains de réussir en tant que nation. Divisés, nous sommes certains d'échouer», a-t-il indiqué.

Le président a en outre lancé un appel au secteur privé, en assurant que «le Liberia est ouvert aux affaires». Vainqueur du second tour face au vice-président sortant Joseph Boakai, le 26 décembre, George Weah a été investi lors d'une cérémonie officielle, devant le président de la Cour suprême Francis Korkpor, en présence de chefs d'État et de gouvernement africains. Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, est arrivé, dimanche à Monrovia, pour représenter le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à la cérémonie d'investiture.

Lors de la cérémonie, dans le stade Samuel-Kanyon-Doe, le nouveau chef d'État libérien, 51 an, légende du football, a indiqué, devant des milliers de partisans, avoir passé beaucoup d'années de sa vie «dans des stades, mais le sentiment qu'il éprouve aujourd'hui est incomparable». Selon des analystes, la transformation d'une économie en récession et encore largement dépendante du caoutchouc et du minerai de fer et la réponse aux espoirs d'emplois des jeunes figurent parmi les premiers défis du nouveau président.



M. Bensalah remet un message écrit du Président Bouteflika au nouveau président du Liberia



M. Bensalah a remis, hier, un message écrit du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika au nouveau président du Liberia, George Weah.

Le message a été remis au nouveau président du Liberia lors d'une audience accordée à M. Bensalah, en marge de la cérémonie d'investiture. M. Bensalah a eu, à cette occasion, plusieurs entretiens avec des chefs de délégations ayant pris part à la cérémonie. (APS)