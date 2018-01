M. Abdelkader Messahel, ministre des Affaires étrangères : « La lutte antiterroriste, une priorité »

Les principes fondamentaux de la diplomatie algérienne, ses engagements multiples au service de la paix et de la stabilité au double plan régional et international ont été réitérés hier par le ministre des Affaires étrangères, M. Abdelkader Messahel.

S’exprimant à l’émission «Invité de la rédaction», de la Chaîne III de la radio nationale, il a fait part aussi d’une série d’annonces se rapportant, d’une part, à sa participation, au nom du Président de la République, au Forum économique de Davos (Suisse), et au sujet, d’autre part, du 26e sommet de l’Union africaine (UA) prévu les 30 et 31 janvier à Addis-Abeba (Éthiopie). Il a également annoncé la tenue, dans les prochains mois, d’une conférence à Alger traitant du financement du terrorisme, tout en insistant sur le fait que la lutte antiterroriste s’inscrit parmi les priorités de la diplomatie algérienne, notamment à travers son action menée au sein des institutions internationales. Il a mis en relief la volonté de l’Algérie, aussi bien en faveur de la réactivation, «sur de nouvelles idées», de l’Union du Maghreb arabe (UMA), qu’au profit de l’émergence d’une dynamique d’échanges autrement plus fructueux entre l’Algérie et les pays du continent africain. Au chapitre de la coopération bilatérale, il a informé de la tenue prochaine de la réunion du Comité algéro-français, chargé de la question de la restitution par la France des archives algériennes. Au sujet de la coopération entre l’Algérie et le Niger, celle-ci devra se matérialiser par un nouvel acquis qui n’est autre que la très attendue jonction de la Transsaharienne entre Alger et Lagos, prévue pour la fin de cette année ou au plus tard dès le début de 2019. Le ministre des Affaires étrangères a longuement plaidé par ailleurs pour une «application des plus rigoureuses» des résolutions onusiennes traitant de la question palestinienne. Sur un autre volet, il a mis de l’avant la disponibilité de l’Algérie à partager son expérience sur la déradicalisation avec d’autres pays.

Ainsi en est-il, en effet, des différents dossiers abordés, de manière très explicite, par le ministre des Affaires étrangères, lors de son intervention, hier, sur les ondes de la radio nationale, au cours de laquelle il exclu, de façon très solennelle, toute intervention militaire de l’Algérie dans les conflits secouant les pays du Sahel.



Sahel : « L’Algérie ne s’impliquera jamais militairement »



Il n’est guère dans l’agenda de l’Algérie d’aller vers une quelconque intervention militaire dans les conflits auxquels sont confrontés les pays du Sahel, le Mali en particulier. Une telle option est à jamais exclue, a insisté en effet le ministre des Affaires étrangères. «L’Algérie ne s’impliquera jamais militairement dans les conflits, et tout le monde le sait», a t-il martelé, soulignant toutefois que «la lutte antiterroriste est pour nous une priorité dans les pays du Sahel, Mali et Libye en particulier».

«Nous sommes les premiers concernés, dit-il, il y a mille et une manière d’accompagner nos frères libyens et maliens.» Il souligne, à ce propos, que l’Algérie consacre beaucoup d’efforts pour le renforcement des capacités et du Mali et du Niger, pour faire face au terrorisme. «L’Algérie apporte une aide logistique et humanitaire importante, et forme des troupes d’élite au Niger, au Mali, ainsi que dans d’autres pays de la région. Ces troupes en question sont spécialisées dans la lutte antiterroriste en territoire saharien. L’Algérie apporte sa contribution. Nous avons consacré, ces dix dernières années, près de 100 millions de dollars dans l’aide et le support», a t-il précisé. Une contribution qui s’inscrit, certes, dans la logique de mieux sécuriser l’Algérie et de préserver son territoire, mais qui est également dictée par «le devoir de solidarité», selon le ministre. Pour M. Messahel, la lutte antiterroriste requiert toute son importance face au retour des combattants de l’organisation terroriste autoproclamé «État islamique (EI/Daech)» dans différents pays, mais aussi compte tenu du fait que l’Algérie est «entourée par plusieurs zones de turbulences». Ce qui recommande le maintien «d’un niveau de vigilance», a-t-il préconisé. «Notre armée se déploie sur le long de nos frontières, et elle le fait bien pour défendre notre souveraineté et intégrité territoriales», a-t-il appuyé, en rendant hommage au travail effectué par l’ANP dans la protection du territoire national. «La question de la lutte antiterroriste en Libye et au Mali ne préoccupe pas seulement l’Algérie, mais aussi tous les pays de la région et même la communauté internationale», a-t-il affirmé. Il met l’accent, cependant, sur le fait que la clé de sortie de crise «est entre les mains des Libyens en Libye, et des Maliens au Mali». «Nous faisions des efforts pour le retour de la paix et de la stabilité en Libye et au Mali. Moins on s’éloigne d’un État fort avec des institutions, d’un État juste, plus on ouvre la porte à la présence du terrorisme et le retour des combattants étrangers», a-t-il estimé. «Nous travaillons sur une solution politique qui préserverait l’unité et l’intégrité territoriale de la Libye et du Mali, qui permettrait également à ces pays de retrouver leur stabilité à travers des institutions fortes», a-t-il argué, appelant à la mise en œuvre de l’Accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger, signé à Bamako en 2015. «Plus on va vers la mise en œuvre des Accords nés du processus d’Alger — l’Accord de Bamako —, plus on resserre l’étau sur tous les facteurs négatifs que connaît ce pays (Mali) par des turbulences dans le Nord, où il y a des présences de grands trafics, de terrorisme et des crimes organisés», dit-il.



Une conférence à Alger sur le financement du terrorisme



Pour examiner les moyens de tarir les sources de financement aux groupes terroristes, une conférence consacrée à ce thème se tiendra à Alger au cours des prochains mois, a informé par ailleurs le ministre des Affaires étrangères. «Auparavant, le terrorisme se finançait par les prises d’otages, le paiement des rançons, avant de s’orienter vers l’exploitation des richesses de certains pays», a t-il noté. «Aujourd’hui, explique-t-il, ce phénomène s’adapte et il s’autofinance par le trafic de drogue, le trafic des humains dont lequel les passeurs font partie un peu de cette configuration qui fait qu’il y a des liens directs entre le crime organisé et le terrorisme.» Au niveau dans notre région, a-t-il souligné, «le terrorisme se finance beaucoup plus par le trafic de drogue, qui rapporte annuellement plus d’un milliard de dollars». En outre, et de l’avis du ministre, il n’y a pas «de plus dangereux et de plus catastrophique que le retour des combattants de l’étranger. L’Algérie a eu à le vérifier à ses dépens dans les années 1990», a-t-il rappelé. «La décennie noire, que l’Algérie avait vécue, est due en partie au retour de certains jeunes égarés qui sont partis en Afghanistan pour lutter, soi-disant, contre les ennemis du Dieu», dit-il. Il affirme que lorsqu’«un élément étranger va dans les zones de turbulences, il est idéologiquement pris en charge». Pour M. Messahel, «il y a nécessité de recourir à une stratégie régionale de lutte, laquelle stratégie doit être adaptée en fonction des mutations que connaissent ces mouvements terroristes». Dans la même optique, il a également mis l’accent sur le rôle des nouvelles technologies de l’information, rappelant au passage, ce qui a été recommandé à partir et même proposé au niveau de l’ONU, pour qu’il y ait une Charte mondiale dans le but de faire en sorte que ces technologies nouvelles «soient bien encadrées et utilisées à des fins de lutte contre le terrorisme, et non pas le contraire».



L’Algérie n’est pas candidate au CPS de l’UA



La lutte contre le terrorisme sera parmi les questions qui seront débattues, lors du prochain sommet de l’Union africaine (UA), attendu pour la fin de ce mois, informe par ailleurs l’invité de la radio nationale. En effet, lors du Conseil de paix et de sécurité qui se réunira en marge de ce sommet de l’UA, l’Algérie y présentera un mémoire consacré au renforcement de la lutte antiterroriste. M. Messahel a tenu en outre à préciser qu’il est, notamment inscrit à l’ordre du jour de ce sommet de procéder au renouvellement des deux tiers de la composante du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’UA. «L’Algérie, dont le mandat arrive à échéance à la fin de ce mois, ne sera pas candidate pour le nouveau mandat 2018-2019, mais se présentera pour un mandat de 3 ans en 2019, et ce dans le cadre de l’application du principe de rotation entre les pays membres de l’organisation», dit-il, précisant cependant que l’ambassadeur M. Smaïl Chergui, Commissaire pour la paix et la sécurité de l’UA, restera à ce poste jusqu’à 2021.

Sur un autre volet, le ministre représentera le Président Bouteflika aux travaux du Forum économique mondial de Davos (Suisse), qui se tiendra dès demain et pour une durée de deux jours, sur le thème : «Créer un avenir commun dans un monde fracturé». À ce propos, M. Messahel dit que «l’Algérie est prête à partager son expérience en matière de déradicalisation qui peut être utile, et prête aussi à partager ce qu’elle a vécu comme réformes et politiques». Le ministre présentera, à cette occasion, l’expérience algérienne liée à son récent parcours marqué par la réconciliation nationale, la concorde civile, le règlement de ses problèmes identitaires avec la reconnaissance de l’amazigh comme langue officielle, et récemment la proclamation de Yennayer comme fête nationale, ce qui a «permis de renforcer la personnalité et l’identité algériennes fondées sur le concept du vivre-ensemble», a-t-il dit



La décision de Trump sur El-Qods ne va pas dans le sens de l’apaisement



«Les mesures unilatérales qui sont prises concernant El-Qods ne vont pas dans le sens de l’apaisement et ne vont pas dans le sens de recherche de solution ; bien au contraire, cela risque d’aller vers des dérapages et de donner lieu à un regain de tension et de violences dans la région», a estimé le ministre des Affaires étrangères. S’exprimant sur la décision du Président américain Donald Trump de considérer El-Qods comme capitale d’Israël, il a rappelé que la question d’El-Qods a été discutée au niveau régional, et «nous allons nous réunir en tant que ministres des Affaires étrangères, le 1er février au Caire, pour voir les résultats du Comité que nous avons chargé de réfléchir à une stratégie, non seulement pour essayer de préserver la caractère international de la Ville Sainte, mais également pour préserver le caractère tel que défini par les résolutions du Conseil de sécurité». Il a plaidé en faveur de la reprise du processus de paix, à travers une application rigoureuse des résolutions de l’ONU et celles adoptées par le Conseil de sécurité au sujet de la question palestinienne. Au sujet des propos tenu par le Président américain sous-estimant certains pays d’Afrique, le ministre a déclaré que «l’Afrique est un continent émergent, un continent d’avenir qui donne beaucoup d’espoir, et il doit être respecté, et il sait se faire respecter». «L’Afrique sait parler d’une seule voix, si ces propos sont avérés, et elle l’a fait notamment à travers le groupe d’ambassadeurs africains au niveau des Nations unies. En Algérie, le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, est parmi les leaders qui ont boosté l’appropriation par l’Afrique, non seulement de ses richesses, mais de son propre devenir, à travers, notamment, le NEPAD», a-t-il noté. Le ministre s’est félicité par ailleurs de la tenue à Alger de la 14e Conférence ministérielle du Dialogue 5+5. «Il est rare qu’au niveau des ministres des Affaires étrangères, les 10 pays soient présents, en plus de la présence du Secrétaire général de l’UMA (Union du Maghreb arabe) et de l’UpM (Union pour la Méditerranée), mais également le Commissaire de l’Union européenne, chargé de politique du bon voisinage», a-t-il déclaré.

Karim Aoudia