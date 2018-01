3.508 promoteurs immobiliers appelés à régulariser leur situation : L’ultimatum de M.Temmar

«Pas moins de 3.508 promoteurs immobiliers ne sont pas inscrits au Fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière (FGCMPI)», a affirmé, hier à Alger, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, M. Abdelwahid Temmar.

Le ministre a menacé de retirer l’agrément aux promoteurs non inscrits au fonds, et leur fixe une échéance jusqu’au 1er trimestre 2018, pour régulariser leur situation vis-à-vis du FGCMPI. «Les promoteurs non inscrits doivent impérativement régulariser leur situation dans les délais», a-t-il dit.

M. Temmar a, dans le même contexte, fait savoir que le fonds a enregistré 5.240 promoteurs immobiliers affiliés sur les 7.000 promoteurs agréés, soit un taux de 63%, précisant que cet organisme assure le relais entre le ministère et les promoteurs.

S’exprimant, lors d’une cérémonie de remise d’agréments pour l’exercice de la profession de la promotion immobilière à 122 promoteurs, M. Temmar a indiqué que parmi les 9.430 dossiers déposés au niveau du ministère pour l’acquisition d’agrément, 8.446 dossiers ont été traités.

Le premier responsable du secteur a, dans son intervention, fait état de quelque 8.364 demandes d’agrément pour l’exercice de la profession de la promotion immobilière qui ont été autorisées, et 337 autres rejetées.

M. Temmar a souligné la nécessité pour les promoteurs d’adhérer à la nouvelle vision du secteur, tout en précisant que les portes du ministère restent ouvertes à l’ensemble des acteurs pour apporter leurs suggestions.

«Je donne beaucoup d’importance à la concertation, l’essentiel c’est d’atteindre notre objectif, celui de réaliser un maximum de logements pour l’intérêt du citoyen», a tenu à expliquer le ministre. Et d’ajouter que le promoteur doit être entièrement prédisposé à prendre en charge cette lourde mission.

M. Temmar a également évoqué, au cours de son intervention, l’exercice de cette activité qui, selon lui, échappe à tout contrôle. Il a, dans ce contexte, indiqué qu’un décret exécutif portant organisation de la profession de la promotion libre sera promulgué incessamment.



Vers l’élaboration d’une banque de données



Par ailleurs, le ministre a annoncé l’élaboration, au cours de ce premier trimestre 2018, d’une banque de données contenant l’ensemble des entreprises de réalisation, les promoteurs immobiliers et les bureaux d’études recensés à travers le territoire national.

«Cette banque de données, qui est en cours d’élaboration, donnera une meilleure visibilité au secteur et une traçabilité des différents chantiers», a-t-il expliqué.

L'opération de recensement, qui a atteint 90% pour le fichier des maîtres d'œuvre et plus de 60% pour celui des bureaux d'études, se poursuivra jusqu'à fin mars prochain. Plus de 3.700 maîtres d'œuvre ont été recensés, contre 6.227 projets de construction.

Pour sa part, le FGCMPI a enregistré 150.000 unités réalisées par les promoteurs qui y sont affiliés, dont 50.000 unités dans le cadre de la promotion libre. Le programme de réalisation du programme de 70.000 unités Logements promotionnels aidés (LPA) nécessite, selon le ministre, 7.000 promoteurs immobiliers qui seront sélectionnés selon leurs compétences. Dans cet ordre d’idées, Abdelwahid Temmar a affirmé que 80% de problèmes qui entravent la bonne marche du secteur ont été réglés, précisant que le décret exécutif relatif à la nouvelle formule LPA sera signé prochainement. Dans ce sillage, le ministre a révélé que le nouveau décret apporte des nouveautés permettant une contribution plus efficiente des autorités locales dans le programme de national de réalisation de logements, soulignant que les walis sont désormais tenus de garantir le foncier.



16.000 logements LPA de l’ancienne formule à l’arrêt



«Ces nouveaux mécanismes permettront de remédier à certaines insuffisances et lacunes relevées dans l'ancienne formule, notamment par des mesures qui permettent de régler les litiges engendrés par le promoteur immobilier, le bénéficiaire ou l'Administration», a informé le ministre, précisant que 16.000 logements LPA de l’ancienne formule connaissent actuellement une interruption des travaux, et que 270 promoteurs ont laissé des chantiers défaillants, d’où la nécessité de trouver des mesures urgentes pour relancer les chantiers.

«La nouvelle formule LPA s’inscrit dans une optique de diversification de l’offre, pour satisfaire le besoin du citoyen», a noté le ministre. Selon M. Temmar, cette formule permet aux citoyens d'obtenir un logement avec un allègement des charges sur l'État et le développement de la promotion immobilière, ajoutant que le programme promotionnel aidé prévoit la réalisation de près de 70.000 unités à partir de 2018.

M. Temmar a fait savoir que cette formule sera réalisée par des promoteurs immobiliers (publics ou privés) qui auront une part de 25% des logements et des locaux réalisés, conformément à la réglementation. La nouvelle formule prévoit des mécanismes juridiques qui assurent la continuité du projet immobilier, «quelles qu’en soient les circonstances», a affirmé le ministre, citant, à titre d'exemple, le remplacement de tout promoteur qui ne remplit pas son contrat.

«On s’occupe de tout, en revanche, vous avez la responsabilité d’assurer la réalisation des logements dans le délais requis», a lancé le ministre de l’Habitat, en s’adressant aux promoteurs.

Kamélia Hadjib



Remise de 940 logements à Sétif et El-Eulma

Pas moins de 940 logements LSP et LPA viennent d’être remis, jeudi à Sétif, et hier à El- Eulma.

Accompagné du secrétaire général de la wilaya, du secrétaire de wilaya de l’ONM, des directeurs du conseil exécutif et de l’ensemble des autorités civiles et militaires, le wali, qui saisira cette opportunité pour s’entretenir longuement avec tous ces bénéficiaires et honorer les différents promoteurs de ces logements, se rendra d’abord sur le premier site où il présidera la remise des clefs de 300 logements dotés de toutes les commodités, avant de procéder, non loin de là, à une action analogue marquée par la remise des clefs de 150 logements du même type.

Au cœur de cette émotion profonde qui l’envahissait, Cherabcha Toufik, qui recevait les clefs de son nouveau logement, dissimulait à peine sa joie : «Je suis fonctionnaire, et j’ai vadrouillé pendant 20 ans dans la location, et à quel prix.

C’est pour cela que je suis sans doute, aujourd’hui, le chef de famille le plus heureux. Je voudrais saisir cette occasion pour dire un grand merci au Président Bouteflika qui nous a permis de renouer avec l’espoir et la vie.»

Hier à El-Eulma, où des milliers de logements on vu le jour, ces dernières années, le premier responsable de la wilaya a présidé une cérémonie de remise de clefs de 409 logements LSP et LPA, dont 40 dans la commune de Guelta Zerga. Une cérémonie marquée également par le geste solidaire d’un chef d’entreprise qui annoncera la réalisation d’une école dans cette grande cité de 300 logements.

Ainsi, après la remise de 985 logements LSP en 2017, ces premières cérémonies de l’année 2018 s’inscrivent dans une dynamique de remise prévue de 450 autres logements au mois de mars 2018, et de 2.390 unités qui le seront dans les mois qui viennent.

Comme il est utile de souligner que 4.029 logements publics locatifs ont été attribués durant l’année 2017, et 2.297 le seront cette année.

Une année 2018 qui sera par ailleurs marquée par la remise de 1.600 logements du type location-vente, après les 2.136 logements qui l’ont été en 2017, cela en plus des 3.567 aides au logement rural et de 2.339 attendues pour 2018.

F. Zoghbi