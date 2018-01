Investissement touristique : La concurrence ne joue pas

«L’Algérie dispose du produit touristique, mais il n’y a pas de la concurrence dans l’investissement, ce qui a influé négativement sur les prix», a souligné, hier à Bouira, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, M. Hassan Marmouri, qui inspectait une série de projets. Lors d’un point de presse au Centre national de sports et de loisirs de Tikjda (CNSLT), le ministre a déclaré que «la question de la hausse des prix, de l’accueil et de l’hébergement touristique en Algérie est basée sur le principe de l’offre et de la demande... mais il n y’a pas de concurrence, pour que ces prix soient abordables pour tout le monde. À cela s’ajoutent les longues distances entre les différents centres touristiques en Algérie». M. Marmouri a visité les différentes structures sportives et de loisirs de ce complexe. Il a par ailleurs déploré le manque d’investissement dans le secteur du tourisme, malgré le besoin et la volonté affichés par certains partenaires économiques. Dans le même registre, M. Marmouri a mis l’accent sur l’importance de la diversité des potentialités touristiques de l’Algérie, qui, a-t-il dit, «nécessite plus d’investissements pour développer davantage le tourisme et l’économie nationale». Le ministre a regretté également le faible apport du tourisme (avec un taux de 1,2) dans la croissance économique du pays. «Dans la wilaya de Bouira, le taux réalisé à ce jour dépasse la moyenne nationale, et il a atteint les 7%», a -t-il détaillé. «Actuellement, Bouira dispose de 1.200 lits en termes de capacité d’accueil, dont le nombre dépassera les 1.800 lits d’ici 2020, alors qu’en 2025, nous prévoyons atteindre les 3.500 lits», a expliqué M. Marmouri. Il en outre donné le coup d’envoi de l’ouverture de la dixième édition du colloque national sur le tourisme local et ses perspectives en Algérie. Plusieurs chercheurs et enseignants venus d’une dizaine de wilayas prennent part à cette rencontre organisée par l’université Akli-Mohand-Oulhadj, à la maison de la Culture Ali-Zaâmoum. En marge de ce colloque, le ministre a remis des attestations d’attribution de locaux et de matériels au profit d’une dizaine d’artisans de la wilaya de Bouira, en vue de les encourager à développer davantage leurs activités. M. Marmouri a visité le fort turc de la ville de Bouira, avant de s’enquérir des travaux d’aménagement de la forêt récréative d’Erriche, ainsi que du projet de réalisation du parc d’attractions de Bouira. Ce dernier projet, auquel un montant de trois milliards de dinars a été alloué, devra être livré d’ici au mois de juin 2019, selon l’entreprise réalisatrice. (APS)