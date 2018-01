Compétences algériennes à l'étranger : M. Hasbellaoui met l'accent sur l'importance de leur promotion

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a souligné hier à Alger, l'importance de la promotion des compétences algériennes à l'étranger.

En recevant Dr. Yahia Chebloune, spécialiste en virologie établi à l'étranger, qui se trouve en Algérie pour la finalisation de projets de partenariat et de mise à niveau de centres et de laboratoires de références de l'Institut pasteur d'Algérie (IPA). En tant que compétence nationale établie à l'étranger, Dr. Chebloune se trouve en Algérie pour «finaliser des projets de partenariat avec l'IPA concernant, notamment, la mise à niveau du centre de primatologie, le développement des compétences de laboratoire et l'accompagnement du centre de génotype moléculaire», indique un communiqué du ministère.

M. Hasbellaoui a mis l'accent, à cette occasion, sur le fait que «la promotion des compétences algériennes à l'étranger est l'une des priorités du gouvernement en application des instructions de Son Excellence le Président de la République».

Originaire de Béchar, Dr. Chebloune est diplômé de l'Université Claude Bernard de Lyon. Il a occupé plusieurs postes de recherche en France et aux USA. Il est depuis 2013 chef du laboratoire de NanoBio2 à l'Université de Grenoble (France) et du Viral Pathogenesis Kansas University Medical Center, à Kansas City, aux Etats-Unis. Il est aussi directeur de recherche à l'INRA (France). (APS)

acquis des Professeurs d'enseignement paramédical

Les engagements du ministère de la Santé







Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière s'est engagé à «conserver» les acquis et les droits des Professeurs d'enseignement paramédical, a indiqué hier le Syndicat national des Professeurs d'enseignement paramédical (SNPEPM).

Une réunion, ayant regroupé dimanche dernier les membres du bureau national de ce syndicat et la commission mixte de négociation avec les partenaires sociaux, a été sanctionnée par la signature d'un procès-verbal comportant plusieurs points, précise un communiqué du SNPEPM. Il s'agit, notamment, de l'engagement du ministère de la Santé à ce que les Professeurs d'enseignement paramédical «conservent tous leurs acquis et attributs statutaires, quelles que soient les réformes que la tutelle entreprend pour la formation paramédicale». Il s'agit, en outre, de la relance de la formation des Professeurs d'enseignement paramédical avec l'organisation d'un concours, fin mars 2018, pour 150 postes, la garantie d'une protection statutaire légale des Professeurs d'enseignement paramédical exerçant dans les instituts de formation des sages-femmes et l'inclusion de la fonction de ces Professeurs dans la liste des métiers de haute pénibilité.



Les paramédicaux poursuivent leur grève cyclique



Le corps paramédical a poursuivi hier sa grève cyclique (3 jours par semaine) pour la deuxième semaine consécutive tout en assurant, à des degrés divers d’un établissement à un autre, le service minimum, a déclaré à l’APS les responsables de ces services dans la wilaya d’Alger. Au CHU Mustapha Bacha, si plusieurs services fonctionnent sans aucune interruption, à l’instar des urgences et de la gynécologie, d’autres ont connu des perturbations quant au service minimum, à l’image du service ORL. Par ailleurs, le sit-in organisé par les grévistes au niveau de cet établissement hospitalier n’a pas connu une forte présence en dépit du grand nombre du personnel paramédical (près de 1.500 agents), a constaté l’APS . Au niveau de l’Etablissement hospitalier Hassani Isaad de Béni Messous, «la permanence a été assurée durant les jours de la semaine et le week-end» a indiqué le Pr. Mohamed Khiari du service de pédiatrie, ajoutant que «l’impact de la grève était mitigée d’un service à un autre». Il a appelé, à ce propos, le ministère à procéder à une évaluation des différents services hospitaliers, que ce soit durant les jours de grève ou d’activité ordinaire en vue d’en améliorer les prestations. Selon nombre de chefs de services du CHU Mohamed Lamine Debaghine à Bab El-Oued, «la grève a impacté plusieurs services alors que d’autres ont continué leur programme d’interventions chirurgicales et autres activités, à l’instar du service d’ophtalmologie» Le chef du service de la médecine interne du CHU de Douira (Alger), Pr. Ahcene Chibane a précisé également que «le corps paramédical, dans tous les services hospitaliers, joue un rôle important en termes de prestations médicales», ajoutant qu’en cas de manque enregistré pour quelque raison que ce soit, cela impactera sur ces services. Ce constat a été confirmé également par les chargés du service de neurochirurgie à l’Etablissement hospitalier Frantz Fanon (Blida) où toutes les interventions ont été rapportées. Le Secrétaire général du Syndicat algérien des paramédicaux (SAP), Lounes Ghachi avait déclaré au terme de la rencontre avec le ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière que le ministre s’était dit disposé à régler la question du recrutement dans le corps paramédical, des diplômés L.M.D (Licence-master-doctorat), qui est restée tributaire d’un décret du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique». Le corps paramédical qui a observé, la semaine dernière, trois jours de grève, a soumis à la tutelle plusieurs revendications socioprofessionnelles ayant notamment trait à la carrière professionnelle, aux primes d’encadrement et de documentation, à la sécurité dans les hôpitaux, à la formation et au recrutement des infirmiers titulaires de diplômes de licence. (APS)