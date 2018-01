La ministre de l’Environnement et des énergies renouvelables : Encourager les investisseurs pour accroître la production d’énergie

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati a mis l'accent, hier à Saida, sur la nécessité de s’ouvrir sur l’investissement dans les énergies renouvelables.

En inspectant la centrale électrique de la commune d'Ain Skhouna, dans le cadre de sa visite dans la wilaya, la ministre a insisté sur l'encouragement des investisseurs à se diriger vers ce domaine pour accroître la production de l’énergie électrique en utilisant les panneaux solaires. Mme Zerouati a affirmé, tout en valorisant les efforts de l’Etat dans la réalisation de plusieurs stations de production d’énergies renouvelables, que l'investissement dans ce créneau assure des gains à 100% aux investisseurs. La ministre a encore souligné que l’investissement dans ce domaine est garant du développement durable et l'établissement de la population dans leurs régions. Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite à la forêt «El Ogbane» à Saida, elle a évoqué l’importance du recouvrement fiscal sur la levée des ordures domestiques, affirmant que cette opération contribuera à améliorer les recettes des communes leur permettant d'acquérir des fournitures et de générer des emplois pour les jeunes. Mme Fatma-Zohra Zerouati a souligné que l’opération de recouvrement de la fiscalité par les APC aura un impact positif sur l’amélioration de la vie du citoyen au niveau local. A la cimenterie de Hassasna, la ministre a eu des explications sur la raffinerie de poussière installée dans cette usine relevant du secteur public pour limiter la pollution de l'environnement. Lors de sa visite dans la wilaya, elle a pris connaissance d'activités dans les domaines d’apiculture, d’artisanat, de fabrication de panneaux solaires et des clubs verts des établissements scolaires.

La ministre a achevé sa visite d'inspection dans la wilaya de Saïda en inspectant le centre d’enfouissement technique des déchets (CET) situé dans la commune de Sidi Boubekeur, récemment mis en service. Réalisé pour un coût de 250 millions DA, le centre couvre les communes de Sidi Boubekeur, Sidi Ameur, Hount, Dhoui Tabet et Youb. (APS)