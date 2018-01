Grève surprise hier des stewards et des hôtesses d’Air Algérie : Le désarroi des passagers

Désarroi, consternation et colère. Tels sont les sentiments qui se lisaient, hier, sur les visages de centaines de passagers d’Air Algérie à l’aéroport International d’Alger Houari-Boumediène lorsqu’ils ont appris qu’aucun avion ne pouvait décoller en raison d’une grève déclenchée par le personnel navigant commercial de la compagnie aérienne.

Cet arrêt de travail jugé ‘‘surprise’’, du moins aux yeux de la direction d’Air Algérie, a eu comme conséquences directes l’annulation d’un grand nombre de vols nationaux et internationaux d’Air Algérie et la perturbation du trafic aérien. «Nous avons été surpris ce matin (NDLR : hier) par une grève surprise illégale, sans aucun préavis. Aucun vol n’a décollé d’Alger», a déclaré en effet la directrice de la communication de la compagnie à la radio nationale, Mounia Bertouche. Un peu plus tard dans la journée, Air Algérie a indiqué dans un communiqué de presse parvenu à l’APS que la grève en question a été «partiellement» suivie dans certains aéroports tels Oran, Annaba ou Constantine où des vols ont été assurés, notamment sur les lignes domestiques. Mais pour le syndicat national du personnel navigant commercial, ce débrayage, motivé par des revendications d’ordre socioprofessionnel, dont essentiellement la révision de la grille des salaires, a été précédé par le dépôt, le 31 décembre dernier, d’un préavis de grève après l’échec des négociations.

D’ailleurs, le document a été rendu public et diffusés dans certains sites d’information électronique. Ainsi donc, les stewards et les hôtesses de l’air ont décidé de passer à l’acte hier et exprimé leur mécontentement suite à la non-application, voire au gel, selon eux, d’une convention signée en juillet dernier entre les deux parties. «Les travailleurs sont déterminés à poursuivre cette grève jusqu’à la concrétisation de leurs revendications», a mis en garde le Secrétaire général du syndicat national du PNC dans une déclaration accordée à une chaîne TV. Mourad Ourad regrette à ce propos l’attitude de la direction de n’avoir pas «respecté» ses engagements et précise qu’il s’agit d’une «régularisation» de la situation du personnel navigant commercial et «non» d’une augmentation de salaires.

Interpellé sur les difficultés financières dans laquelle se débat Air Algérie, le syndicat du PNC d’Air Algérie ne semble pas convaincu par les arguments de la direction et cite comme exemple l’acquisition des appareils ou leur affrètement auprès d’autres compagnies aériennes.

Toutefois, et après une action introduite en référé par la direction d’Air Algérie, la section administrative du tribunal correctionnel de Dar El Beida près la cour d’Alger a déclaré en fin d’après-midi la grève du PNC illégale et ordonné la reprise du travail.



La grève jugée illégale par la justice



Du côté de la direction générale d’Air Algérie, on ne ferme pas la porte au dialogue mais on souhaite cependant que le syndicat du personnel navigant commercial prenne en considération cette «mauvaise» passe, financière s’entend.

Par ailleurs, il a été décidé de la mise en place d’une cellule de crise pour le suivi de la situation d’autant qu’une grande cacophonie a régné, hier, dans plusieurs aéroports, notamment à Alger et de la mise à la disposition des passagers de la compagnie deux numéros de téléphone pour s’informer de l’évolution de la situation. Il s’agit du (021) 50 90 70 et du (021) 50 92 86. Il est à rappeler que la dernière action de protestation menée par le personnel navigant commercial a eu lieu le 11 janvier dernier lorsque le PNC a organisé un sit-in à l’aéroport l’Alger. C’était en fait l’ultime avertissement avant de durcir le ton.

S. A. M.

Le personnel navigant commercial met fin à sa grève et reprend le service (responsable)

Le personnel navigant commercial (PNC) de la compagnie Air Algérie a repris lundi à 20H30 son travail après une grève déclenchée ce matin ayant entrainé des perturbations du trafic aérien national et vers l'étranger, a-t-on appris auprès du premier responsable de la compagnie.

"Le PNC a décidé de mettre fin à sa grève et de reprendre le service à partir de 20H30", indiqué à l'APS, le Président directeur général d'Air Algérie, Bekhouche Allache, sans donner plus de précisions. "Le personnel a rejoint les postes de travail et les choses reviennent progressivement à la normale", a-t-il ajouté.