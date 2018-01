Pêche et ressources halieutiques : Gestion durable des ressources

Consolider l’œuvre menée par la direction générale de la pêche et l’aquaculture dans la mise en place d’un système statistiques performant a même de doter les décideurs et en temps réel, de l’ensemble des éléments qui se doivent pour une prise de décisions avérée et opportune garantissant la gestion durable des ressources halieutiques nationales et permettant l’amélioration de la situation socioéconomique des professionnels du secteur. C’est l’objectif de l’imposante session régionale de formation technique consacrée aux cadres du secteur et qui a été ouverte à l’hôtel El Bachir de Sétif, par Taha Hamouche, directeur général de la pêche et de l’aquaculture.

Une rencontre de formation d’autant plus importante qu’elle a trait à la mise en œuvre de nouveaux systèmes statistiques de la pêche et de l’aquaculture sur le web, basée sur l’échantillonnage et regroupe plus de 50 cadres représentants des différentes DPRH du pays, notamment Tarf, Annaba, Skikda, Bejaia, Guelma et Ouargla.

Cette session de formation, qui s’étalera sur plusieurs jours et qui est financée par l’Union Européenne, s’intègre dans le projet «service d’assistance technique dans le domaine des statistiques de la pêche et l’aquaculture en Algérie» et s’inscrit dans le cadre du programme «Diveco 2» .

Deux ateliers de formation marqueront cette importante rencontre, le premier qui s’étalera jusqu’au 25 de ce mois avec la participation des chefs d’antennes et des agents chargés de la collecte des données au niveau des ports de pêche des villes côtières de l’Est du pays et le second qui ira du 29 janvier au 1er février 2018 et regroupera les chefs de services et responsables de bureaux qui ont à charge les statistiques au niveau des directions de la pêche et des ressources halieutiques de ces mêmes wilayas.

Une rencontre qui fait suite aux actions du genre qui ont déjà été organisées au centre et à l’ouest du pays.

F. Zoghbi