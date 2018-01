Terres agricoles non exploitées : Récupération de 250.000 hectares

250.000 hectares de terre ne sont pas exploitées, parmi les 800.000 hectares distribués, depuis des années par le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, aux agriculteurs.

Ces terres réoccupées sont le résultat des commissions chargée de l’identification et du suivi des terres agricoles non exploitées mise en place dans toutes les wilayas par le ministère de tutelle, en vue de leur récupération et exploitation, a indiqué, hier, le ministre, M. Abdelkader Bouazghi, depuis la wilaya de M’sila, précisant que, composée de représentants des différents secteurs concernés, ces commissions se veulent un instrument de relance des activités agricoles et d’accompagnement des investisseurs dans le domaine, a-t-il souligné, lors d’un point de presse en marge de sa visite de travail et d’inspection dans cette wilaya. Ces instances, explique-t-il, s’emploient à trouver les solutions appropriées aux contraintes rencontrées, à l’instar de la situation des terres agricoles dites ‘‘Arch’’ (communautaire), et ayant entravé l’exécution d’une série d’opérations de développement et d’investissement, en signalant l’existence de parcelles octroyées depuis les années 1990 et qui sont restées depuis inexploitées, contraignant donc leurs restitution et réaffectation à des fins d’investissement.

Selon le premier responsable du secteur, plusieurs périmètres agricoles, d’une superficie globale importante ont été délimités pour recevoir des investissements, dont une partie destinée aux jeunes promoteurs et le reste, dont les superficies dépassent les 10 hectares, iront aux grands projets d’investissement. «La consolidation de la sécurité alimentaire du pays à travers le développement soutenu des productions agricoles, la concrétisation des objectifs de substitution des importations de produits agricoles et alimentaires, la diversification de l’économie nationale par la promotion des exportations de produits agricoles, projetés à l’horizon 2019, constituent un enjeu national à caractère hautement stratégique pour le gouvernement», souligne le ministre.

Une cellule de facilitation et de suivi des investissements agricoles dans les filières stratégiques est déjà installée au sein du ministère pour accompagner et facilités les tâches aux investisseurs et porteurs de projets dans le but du développement du secteur agricole, notamment pour le développement de l’économie nationale hors hydrocarbure. A ce propos, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a rappelé aux walis que les conclusions des derniers conseils interministériels dédiés exclusivement à la relance des filières agricoles stratégiques (céréales, lait, pomme de terre, arboriculture...), tenus sous la présidence du Premier ministre, insistaient sur la mise en œuvre des conditions de facilitation et d’encadrement des investissements. Ces mesures de facilitation, précise-t-il, portent essentiellement sur la mise à disposition des terres en concessions au bénéfice des agriculteurs, des transformateurs, des industriels de l’agroalimentaire, des coopératives agricoles, des multiplicateurs de semences et autres opérateurs spécialisés dans les différentes filières. Ces investissements permettront d’encourager la mise en place d’exploitations agricoles intégrées (céréales, fourrages, élevage bovin laitier, viandes rouges, arboriculture et maraîchages en intensif et hyper-intensif) dans le cadre de la mise en valeur des terres agricoles au niveau des Hauts Plateaux et du Sud, note le ministre dans son instruction adressée aux walis et, à travers ces derniers, aux directeurs des services agricoles des wilayas.

Ces exploitations intégrées «visent à assurer les approvisionnements internes en matière agricole pour les opérateurs, transformateurs et industriels de l’agroalimentaire dans le cadre de la stratégie de substitution de l’importation et d’encouragement des exportations.» C’est dans ce sens que le ministre a demandé aux walis «de multiplier les efforts de facilitation et d’accompagnement pour accélérer la mise en place de ces investissements et prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer l’encadrement et l’orientation technique et agronomique adéquats en cohérence avec les potentialités de la région», cette dernière dira-t-il doit dépassé les 70 milliards de dinars, recettes actuelles, durant les année à venir.

Le ministre les a aussi informés que les dossiers d’investissements agricoles, inscrits dans ce cadre, leur seront transmis pour complément, orientation et validation par la Commission d’orientation du développement agricole de wilaya aux fins de leur concrétisation effective sur le terrain.

Kafia Ait Allouache