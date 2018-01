Le ministre des ressources en eau a ain defla

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a affirmé hier à Ain Defla que la gestion de l’eau sera assurée par l’Algérienne des eaux (ADE) dans toutes les communes du pays d’ici à fin 2019.

«A l’heure actuelle, 570 communes à l’échelle nationale ne sont pas encore gérées par l’ADE. Une opération qui devrait s’achever d’ici à fin 2019», a indiqué M. Necib à l’issue de la présentation d’un exposé sur la situation de son secteur à Ain Defla, en marge d’une visite de travail dans la wilaya.

La prise en charge par l’ADE de la gestion de l’eau de toutes les communes soulagera ces dernières et leur permettra de prendre en charge d’autres préoccupations des citoyens, a-t-il estimé, mettant en exergue l’importance accordée par l’Etat à l’ensemble des services publics. Tout en faisant état du caractère «vital» du secteur des Ressources en eau, à l’instar de ceux de l’Education et de la Santé, M. Necib a affirmé que la gestion de l’eau nécessite un «grand professionnalisme», une organisation rigoureuse et des moyens appropriés.

Evoquant Ain Defla, il a mis l’accent sur la nécessité d’augmenter le recours aux eaux épurées dès lors, a-t-il relevé, que la wilaya est à vocation agricole, émettant le souhait de voir le taux d’épuration des eaux avoisiner les 50 % d’ici 2 ans, après l’entrée en service de la station d’épuration de Khemis Miliana ayant fait l’objet récemment d’une levée de gel. (APS)