Le PDG du groupe Sonelgaz, à Annaba : Sécurisation de l’alimentation en gaz

Le président du Groupe Sonelgaz, Mohamed Arkab, était hier en visite à Annaba pour une visite de travail destinée à évaluer l’état d’avancement des projets en cours de réalisation dans le secteur de l’électricité et du gaz et a dégagé les perspectives de développement de ce secteur.

«Ma visite à Annaba vise à préparer l’été 2018 et prendre connaissance du programme des opérations de développement jusqu’à l’horizon 2024», a-t-il précisé. Il a mis l’accent sur les projets en cours de réalisation notamment ceux destinés à l’alimentation en énergie, principalement la nouvelle ville de Draa Errich.

Certains de ces projets seront mis en service entre 2018 et 2019, a assuré Mohamed Arkab qui a indiqué que des dispositions ont été prises pour sécuriser l’alimentation en gaz naturel de la nouvelle ville à partir d’un gazoduc d’une longueur de 30 kilomètres en cours de réalisation avec un taux d’avancement des travaux de 50%.

Par ailleurs, le président du Groupe Sonelgaz a procédé à la mise en service d’un poste d’énergie électrique de répartition à El Hadjar, ayant deux arrivées et huit départs avant de se rendre à la localité de Lallellick (El Bouni) où il a visité la cabine mobile d’énergie électrique destinée à sécuriser la consommation des abonnés.

L’ancienne centrale électrique du port d’Annaba a été la dernière étape de la visite du président du Groupe Sonelgaz où il s’est enquis, à l’occasion, des travaux de son démantèlement.

Auparavant, M. Arkab a assisté en présence du wali et du président-directeur général du GRTG à la cérémonie d’ouverture des travaux des 9e journées consacrées à la gestion du réseau de transport du gaz avec la remise de trois trophées récompensant les meilleurs districts (le premier de Tiaret, le second de Bouira et le troisième de Saida).

La cérémonie d’ouverture de cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la célébration de la réalisation de 20.000 km de réseau entre 2007 et 2017.

Elle a été marquée par la promotion de deux cadres du Groupe GRTG et l’octroi de décisions de nomination au profit de 16 cadres supérieurs et des tableaux d’honneur au profit de 63 agents.

B. Guetmi