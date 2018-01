Sauvegarde de la production nationale : Installation d’ une Commission intersectorielle

«Le ministère du Commerce informe l’ensemble des opérateurs économiques qu’il a été procédé, le dimanche 21 janvier 2018, à l’installation des membres de la Commission intersectorielle consultative chargée du suivi des mesures de sauvegarde de la production nationale», vient d’annoncer le ministère du Commerce.

Cette commission qui s’inscrit dans le cadre du dispositif de l'encadrement des importations et de la protection de la production nationale, s’ajoute aux mesures d'élargissement de la liste des marchandises soumises à la taxe intérieure de consommation (TIC) de 30% pour 10 familles de produits finis, et de relèvement des droits de douanes (60%) pour 32 familles de produits finis, ainsi que la suspension provisoire à l’importation de 851 produits, précise la même source dans un communiqué. L’on souligne également dans ce même contexte, qu’un arrêté interministériel a été élaboré conjointement, ce mois de janvier 2018, par les ministères respectivement des Finances, du Commerce, de l'Industrie et des Mines et de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, et que ce nouveau texte règlementaire porte sur l'institution d'un dispositif de gestion et de suivi des mesures de sauvegarde à travers la création d’une Commission consultative intersectorielle chargée du suivi des mesures, et sur la mise en place d’un dispositif relatif à la réception et au traitement des demandes de sauvegarde.

Le ministère du Commerce précise que ces dernières peuvent, en fait, prendre la forme de droits de douane additionnels ou restrictions quantitatives provisoires devant permettre la réhabilitation et la protection de l’industrie locale contre les flux d’importations massives ou néfastes. Selon les explications fournies, cette commission consultative est chargée d’examiner les demandes de sauvegarde et leurs opportunités et de donner son avis sur ces dernières faites par les opérateurs économiques après examen des résultats de l’enquête prévue par la réglementation en vigueur. Il s'agit aussi pour cette commission de proposer les mesures de sauvegarde appropriées, de donner son avis sur toute question liée, comme elle peut solliciter toute information ou donnée jugées nécessaires dans le cadre de l’accomplissement de ses missions auprès des institutions et autres entités publiques et/ou privées. Présidée par le DG du commerce extérieur et composée de sept (07) membres représentants des ministres respectivement des Finances (Direction générale des Douanes et Direction générale des impôts), du Commerce, de l’Industrie et des mines, de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche ainsi que d’un représentant de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI), cette commission se réunira une fois par mois, en session ordinaire. Cela dit et en cas de besoin, des sessions extraordinaires seront organisées. Il faut dire que la commission «peut faire appel à toute personne ou expert en raison de ses compétences pour l’assister dans ses travaux. Quant aux demandes d’application des mesures de sauvegarde, elles sont formulées par les opérateurs économiques et devront être déposées au niveau du ministère du Commerce». Préalablement à l’examen des demandes par la Commission consultative intersectorielle, le secrétariat de cette dernière est tenu de la vérification de l’identification du demandeur (branche de production nationale), du volume de production par rapport à la production nationale sur les trois dernières années, de la capacité de production théorique et réelle, du taux de couverture du marché, du nombre d’employés, de l’investissement actuel et en projet, de l’accroissement des importations et de la nature du dommage.

Soraya Guemmouri