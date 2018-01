Séminaire sur les règles d’origine : Quel impact sur les entreprises algériennes ?

L’Algérie fait partie des pays concernés par le cumul des règles d’origine pan-euro-méditerranéenne, depuis son adhésion à l’accord d’association avec l’Union européenne en 2002. Les règles d'origine sont des critères permettant de déterminer le pays d'origine d'un produit. Les produits respectant ces règles d'origine préférentielle profitent de la réduction ou de l’exonération de droits de douane prévus dans le cadre des relations préférentielles de l’UE. Selon les experts, de nombreuses entreprises nationales ne tirent pas profit de ces opportunités d’exportations de leurs produits, faute de manque d’informations et de formations dans ce domaine. La majorité des entreprises exportatrices hors hydrocarbure n’arrivent pas à placer leurs marchandises ou services dans ces marchés « préférentiels» ou lorsque celles-ci y arrivent, elles sont taxées injustement alors qu’elles ne devraient pas l’être du tout.

Dans ce cadre, un séminaire a été organisé par le ministère du Commerce et la délégation de l'Union européenne en Algérie pour élargir les connaissances sur la mise en œuvre de ces règles ainsi que les techniques de négociation des cadres des administrations du commerce et des douanes et des opérateurs économiques. «On ne peut pas promouvoir les exportations sans la maîtrise des règles d'origine», a affirmé dans ce contexte le directeur général du commerce extérieur au niveau du ministère du Commerce, Saïd Djellab. Selon lui, la maitrise de ces règles est essentielle pour que les produits algériens, accédant aux marchés de l'UE, puissent bénéficier des exonérations douanières, rappelant que l'Algérie est liée à l'UE par un Accord d'association entré en vigueur en 2005. Les entreprises potentiellement exportatrices doivent connaître les règles d'origine préférentielle, a-t-il insisté en citant celles activant notamment dans l'électroménager, les téléviseurs, la téléphonie mobile, les produits agroalimentaires et agricoles.



La zone pan-euro-méditerranéenne est une convention fondée sur un réseau d'accords de libre-échange



Une centaine d'opérateurs économiques ont pris part à ce séminaire au cours duquel des exposés techniques sur les critères qui déterminent les règles d’origine préférentielle ont été présentés par des experts de l'UE . Ces explications devraient permettre aux exportateurs de mieux élaborer leur stratégie d'exportation, sachant que les règles d'origine sont définies dans le cadre d'un protocole appelé «Protocole 6» de l'Accord d'association Algérie-UE. Pour les produits industriels, la règle d'origine préférentielle stipule que la part des composants étrangers utilisés dans la fabrication du produit fini ne doit pas dépasser les 70% pour pouvoir bénéficier des exonérations douanières dans les marchés de l'UE. Pour sa part, M. Pawel Szatkowski, représentant de la commission de l'UE en Algérie, a fait un état du commerce Algérie-UE tout en faisant savoir que le cumul des investissements directs étrangers de l'UE en Algérie est de 14 milliards d’euros.

Il a, en outre, indiqué que la valeur d'échanges commerciaux entre les deux parties avait connu une baisse depuis les trois dernières années en raison de la chute des prix du pétrole, précisant que les exportations algériennes vers l'UE sont composées majoritairement de pétrole et de gaz, suivis des produits chimiques et d'une petite quantité de produits agricoles. Pour rappel, la zone pan-euro-méditerranéenne est une convention fondée au milieu des années 2000 sur un réseau d'accords de libre-échange dont les protocoles sur l'origine comprennent des règles identiques. Un processus de négociation pour la révision de cette convention avait été entamé en 2007, en vue d'assouplir et de moderniser les règles commerciales avec des facilités et la généralisation de certaines notions, et la définition d'une nouvelle durée du certificat d'origine. Selon M. Djellab, un travail est en cours d'élaboration pour la mise en place d'un seul protocole qui définit les règles d'origine entre les pays liés par un accord d'association avec l'UE. «Ce protocole vise à simplifier les règles d'origine et devrait intervenir fin 2018», a-t-il précisé. Appelé aussi zone de cumul d'origine pan-euro-méditerranéenne, cet espace concerne initialement les 28 Etats de l'UE, la Turquie, l'Association européenne de libre-échange (AELE), les îles Féroé ainsi que les pays signataires de la déclaration de Barcelone dont fait partie l'Algérie.

L'Algérie, qui a ratifié cette convention en septembre 2016, mise sur cette zone pour bénéficier des règles préférentielles en vue d'augmenter ses exportations hors hydrocarbures.

Salima Ettouahria