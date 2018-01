Tunisie-Algérie (25-25) : Un derby riche en rebondissements

L’Algérie est passée à côté d’une précieuse victoire, dimanche à Libreville, face à la Tunisie, se contentant du nul 25-25

arraché à la toute dernière seconde d’un match à suspense et riche en rebondissements comptant pour la 4e journée du groupe A de la CAN-2018 de handball.

Ce 23e derby maghrébin entre Algériens et Tunisiens en Coupe d’Afrique des nations (CAN) a tenu toutes ses promesses, pour le grand bonheur du public présent qui a assisté sans aucun doute au plus beau match du tournoi jusqu’à maintenant. Sur le plan comptable, ce nul ne fait nullement les affaires des Verts, lesquels

visaient tout simplement la victoire mais qui, sauf surprise, devraient boucler le premier tour à la 3e place. Les deux équipes se sont livrées à une rude bataille sur le terrain et chacune d’entre elles a eu sa mi-temps. Au tableau d’affichage, elles ne se sont pas quittées et se répondaient du tac au tac. Il a fallu, en effet, attendre la 23e minute pour voir la Tunisie prendre deux buts d’avance (8-10), maintenant cet écart jusqu’à la mi-temps (11-13). Au retour des vestiaires, les Verts, qui ont sans aucun doute disputé leur meilleur match du tournoi, ont pris le taureau par les cornes pour passer devant au score à partir de la 35e minute de jeu (15-14). Le gardien Adel Bousmal s’est particulièrement distingué en arrêtant trois jets de 7 mètres sur quatre, de même que l’arrière droit Abderrahim Berriah, élu homme du match avec ses six réalisations. Les hommes de Sofiane Haïouani ont continué de dominer jusqu’à la 57e minute, quand les Tunisiens ont remis les pendules à l’heure à 23-23, avant de renverser la vapeur à dix secondes de la fin (24-25). C’est là qu’a surgi l’homme de la situation, l’ailier gauche Riyad Chahbour, pour offrir un point précieux surtout pour le moral des troupes, en marquant à la dernière seconde du match dans un scénario qui rappelle son but ayant propulsé les Verts en finale de la CAN-2012 au Maroc aux dépens de l’Egypte 26-25.



Quatrième nul de l’Algérie en phase finale



L’Algérie a signé dimanche soir à Libreville face à la Tunisie (25-25), son quatrième nul seulement en 22 participations à des phases finales de Coupe d’Afrique des nations (CAN) de handball, dont la 23e édition se déroule au Gabon. Deux des trois précédents nuls avaient été enregistrés contre cette même Tunisie que les Verts ont affrontée dimanche, dans le cadre de la 4e journée du groupe A de la CAN-2018, pour la 23e fois dans le tournoi continental. Le premier «draw» avait sanctionné les débats algéro-tunisiens en 1981 à Tunis (19-19), quand le Sept national, sous la conduite d’un certain Mohamed-Aziz Derouaz, avait été sacré champion d’Afrique aux dépens de la Côte d’Ivoire (30-25). Les deux autres nuls avaient été obtenus par Salah Bouchekriou comme entraîneur : en 2010 encore contre la Tunisie (21-21 au Caire) et deux années plus tard à Salé (Maroc) devant l’Egypte, lors de la dernière journée du premier tour (34-34) dans un simulacre de match de handball. En effet, les deux puissances du handball continental évoluaient dans la même poule (B) et savaient qu’en raison d’un calendrier «mal fait», elles allaient s’affronter de nouveau dans le dernier carré, chacune d’entre elles refusant alors de dévoiler ses cartes. En demi-finale, le dernier mot était revenu à l’Algérie qui, menée d’un but à 20 secondes de la fin du match, allait marquer deux fois, dont une réalisation de Riyad Chahbour, à la toute dernière seconde (26-25).

Déclarations :

Sofiane Haïouani (entraîneur de l’Algérie) : «Je crois que ça s’est joué sur des détails, c’est un derby et on n’a pas à rougir de ce nul. Nous aurions aimé gagner, mais au-delà du résultat, je pense qu’on a montré que le groupe est bien présent pour la compétition. J’espère qu’on pourra gérer la deuxième étape du tournoi qui interviendra après 48 heures d’une manière assez intelligente et assez intense.»

Antonio Gérona (entraîneur de la Tunisie) : «Lorsqu’on ne gagne pas on ne peut qu’être déçu. Nous avons été assez passifs et l’Algérie a été plus agressive. c’est normal c’est un derby, ses joueurs ont montré qu’ils avaient plus d’ambition que nous. Au-delà du nul, je crois que le plus important est d’éviter les blessures. Ca a été un match très difficile.»



Abdellah Benmenni (gardien de but) : «Je félicite les deux équipes pour leur belle prestation, chacune d’entre elles a eu ses moments de faiblesse, les nôtres l’on été dans les 10 dernières minutes même si on a réussi à sauver le nul. Personnellement, je pense que cette rencontre est une réponse à ceux qui ont enterré trop tôt cette équipe après la défaite face au Gabon. On a montré que l’Algérie était toujours là. Le problème c’est qu’avec le retard accusé dans la préparation, le premier tour nous a servi à mieux nous préparer pour les matchs à élimination directe. Je crois qu’on monte en crescendo, tous les joueurs ont prouvé qu’ils avaient de la valeur.»

Aymen Toumi (capitaine de la Tunisie) : «Nous nous attendions à ce que l’Algérie soit agressive. On a livré un beau match en dépit de la fatigue. Il faut voir les choses du bon côté, si on gagne demain contre le Congo on terminera en tête du groupe. Je préfère faire des erreurs au premier tour plutôt qu’en demi-finale ou en finale. On va se reposer un peu avant de penser au match du Congo.»