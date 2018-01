Dans la LUCARNE : Ce qui devait arriver

Le football algérien vit des moments très difficiles ces derniers temps. Il y a eu des contestations manifestes des arbitres qui ont officié durant le week-end dernier. Parfois à tort, parfois c’est justifié. Toujours est-il, on n’est pas dans la grande sérénité demandée par les pouvoirs publics. A cette allure, on risque à terme de vivre des drames dans nos stades tellement les débordements ont tendance à se répéter et surtout à se multiplier. De plus, les présidents de clubs, heureusement, ce ne sont qu’une minorité, sont en train de mettre de «l’huile sur le feu» en ne cherchant que l’intérêt étriqué de leurs clubs respectifs au détriment de l’intérêt général. Ils contestent souvent à tort des décisions qui ne sont entachées d’aucune irrégularité. Il faut dire que les choses se sont précipitées, ces derniers jours, surtout que quelques «grosses cylindrées» sont tombées devant des équipes réputées, par le passé, moins fortes qu’elles. Sur le terrain, faut-il le répéter, le verdict final a été des plus normaux. On gagne comme l’on perd si l’on ne joue pas très bien. C’est cela le football. Il y a des jours où cela ne marche pas comme on l’entend. Le grand Real de Madrid et sa grande santé financière vit lui aussi des situations de «passage à vide, même si celle-ci a tendance a duré dans le temps. Néanmoins, les grandes équipes trouveront, tôt ou tard, les solutions aux problèmes auxquels elles sont confrontées. Ceci dit, le problème qui était presque sous-jacent entre la FAF et la LFP vient «d’éclore» au grand jour comme une «irruption volcanique». On a déjà eu à le traiter dans l’une de nos précédentes édition (Lucarne) qu’il y avait la «guéguerre» quasi ouverte entre Zetchi et son Bureau fédéral et le président de la LFP, Mahdoud Kerbadj. Cette mésentente manifeste entre la FAF et la LFP était tellement bien entretenue qu’elle est passée presque inaperçue. C'est-à-dire elle n’a pas constitué un événement majeur dans la bonne marche de nos compétitions nationales. Kerbadj avait déjà failli partir sans l’appui des présidents de clubs à son égard, mais aussi le MJS. D’ailleurs, Kerbadj n’avait pas manqué de le mentionner dans une de ses déclarations : «si je sens qu’il n y a pas de confiance entre moi et les présidents de clubs, je ne resterai pas une seconde de plus à la tête de la LFP». C’est une façon de dire que ce sont les présidents de clubs qui ont fait qu’il continue toujours à assurer ses fonctions à la tête de la LFP. Indirectement, il ne cache pas qu’entre lui et Zetchi, le courant ne passe pas comme l’aurait souhaité la «famille du football algérien».

Finalement, Zetchi et la FAF ont fait ces jours-ci un «forcing» pour mettre un terme à leur collaboration comme le stipule le communiqué ayant été publié à l’issue de la réunion du Bureau fédéral qui a eu lieu, à Sétif, entre Zetchi et les membres du Bureau fédéral. Il faut dire que la qualification hors délais et d’une manière non-règlementaire dans la matinée de samedi par Kerbadj a été la «goutte qui a fat déborder le vase». A l’unanimité des présents, il a été décidé le «retrait de la gestion des compétitions nationales au CA de la LFP et de désigner un directoire pour s’acquitter de cette tâche. Il a pris ses fonctions dès lundi en début de journée». Ce qui était dans l’air depuis que Zetchi a été élu à la tête de la FAF, le 20 mars 2017, vient donc de se confirmer. La difficile collaboration entre les deux hommes est devenue quelque chose d’impossible depuis samedi après le conclave du Bureau Fédéral qui a eu lieu, à Sétif. A peine deux journées de la phase retour, on a ainsi obligé Kerbadj à partir et de ne plus gérer la LFP, considérée comme «son bébé», lui qui la gère depuis le premier championnat professionnel lors de la saison 2010/2011 et le premier titre de champion d’Algérie remporté par l’ASOChlef.

Un changement pour le moi s brutal qui vient de s’opérer en pleine saison. On espère qu’il sera «sans casse», même si Kerbadj tient à organiser son AGO, avant d’appeler à une AG élective d’ici peu. Ce qui n’est pas de l’avis de la FAF qui veut tout faire seule sans l’aide de Kerbadj qui constitue pour elle du «has been ! un feuilleton qui ne fait que commencer !

Hamid Gharbi