Marketing touristique : Promouvoir la destination Algérie

Les 9es journées internationales sur le marketing touristique se tiendront demain à Alger. Cet espace de dialogue et de concertation réunira plusieurs experts nationaux et étrangers de haut niveau. Organisée par RH International Communication, sous le parrainage du ministre du Tourisme et de l’Artisanat, cette rencontre de deux jours va plancher sur divers thèmes se rapportant au tourisme et au marketing en Algérie. Ces deux journées constitueront certainement un espace idoine pour relancer le débat sur un secteur qui renferme un grand potentiel d’investissement, mais qui reste paradoxalement sous exploité avec des atouts peu valorisés. Un débat franc sur la nécessité d’en finir avec la langue de bois et aller tout de suite vers une démarche concrète, susceptible de concourir à la relance de l’activité touristique. Il convient, de le dire, dans l’ère de la mondialisation, le tourisme est l’un des secteurs les plus impactés par l’évolution des nouvelles technologies et des contenus numériques.

D’ailleurs, on constate aujourd’hui, l’existence, de l’«e-tourisme», le tourisme mobile via des smartphones et le tourisme social (l’utilisation des réseaux sociaux pour le tourisme). Ceci explique clairement que la tenue de ce genre d’événement est primordiale afin de tenter d’expliquer aux entreprises nationales comment fonctionne cette industrie, et comment utiliser le marketing comme acteurprincipal de ces mutations. Autrement dit, comment vendre le produit et se placer sur le marché international progressivement tout en exploitant ces nouvelles technologies et nouvelles méthodes du marketing.

En effet dans une déclaration à

El Moudjahid, Allouni Abdelkader, directeur général de l’EGT Hammam Righa avait indiqué que ces journées sont très importantes du fait que les professionnels se sont regroupés pour discuter de leurs préoccupations et l’avenir de ce secteur, porteur pour l’économie nationale. «Nous avons, a-t-il ajouté, besoin de savoir ce qui se passe ailleurs, parce qu’actuellement nous sommes en phase de mise à niveau de nos structures touristiques ».

Les organisateurs, RH. International Communication, ont programmé plusieurs thématiques qui visent à contribuer à asseoir un esprit de synergie entre l’ensemble des partenaires et institutions nationaux impliqués dans le développement du tourisme, en tant qu’alliance stratégique répondant aux intérêts des différents domaines. En effet, parmi ces thématiques, on cite entre autres «le tourisme, un secteur essentiel de l’économie».

Makhlouf Ait Ziane