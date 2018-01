Renault Algérie : Une nouvelle usine CKD en 2019

Renault Algérie production prévoit d’entamer l’exportation vers l’Afrique une fois l’objectif de production de 150.000 unités/an atteint. Renault Algérie Production inaugurera avant la fin 2019 une nouvelle usine en plate-forme CKD (Complete Knock Down) a annoncé, hier, en exclusivité à El Moudjahid Fabrice CAMBOLIVE, directeur général de la Région Afrique Moyen Orient et Inde (AMI). Cette usine produira 5.000 véhicules lors de la première étape de production avant de passer rapidement aux étapes supérieures.

Pour l’ancien directeur de Renault Brésil et Russie, la croissance de l’entreprise est employée pour augmenter sensiblement le taux d’intégration locale.

Renault Algérie Production entamera ainsi la fabrication de ses véhicules en CKD avec un investissement de plusieurs dizaines de millions d’euros qui se traduira par la maitrise du système de la peinture et de la tôlerie. Une étape qui permettra d’incorporer des pièces en amont, tôlerie et plastique, avec la SNVI, l’entreprise algérienne ayant une grande expérience dans le domaine.

M. Cambolive a souligné que cet investissement important s’inscrit dans la continuité du projet et «marque la première pierre de l’usine avec cette volonté d’aller plus vite dans l’intégration».

Venu pour présenter les nouvelles phases d’investissements du Groupe Renault en Algérie, un groupe considéré comme un «acteur stratégique en Afrique pour le constructeur», le responsable de la région AMI abordera la question de la tarification des véhicules commercialisés par Renault, en précisant que les prix seront revus à la baisse une fois que l’usine produira les volumes nécessaires, «L’augmentation des volumes est synonyme de baisse des prix », expliquera notre interlocuteur. Il précisera également qu’il était primordial d’atteindre une production de 150.000 véhicules par an, un volume qui permettra d’avoir des débouchés d’exportation vers les pays africains et le Moyen-Orient, sachant que les exportations augmentent la cadence de la croissance.



Création d’une nouvelle académie de formation dans les métiers de l’automobile



«Renault a une grande volonté d’exporter les modèles produits en Algérie vers d’autres pays de la région AMI et les pays limitrophes», a-t-il expliqué. C’est un objectif accessible, d’autant plus que le constructeur ne prévoit pas uniquement d’exporter les véhicules mais également les caisses et les pièces de rechange, «L’export fait partie de nos leviers de croissance, néanmoins, celui-ci doit être défini avec nos fournisseurs et en fonction de notre plan produit, ainsi qu’avec les pouvoirs publics dans la mesure où l’exportation dépend des accords paraphés entre les pays», dira-t-il.

Le constructeur prévoit à moyen terme, de se concentrer pour cette année 2018 sur l’augmentation de la cadence de la production pour atteindre les 70.000 unités, la sortie d’usine et le lancement à la fin février d’un nouveau modèle à savoir la Clio IV. De ce fait, grâce aux résultats enregistrés en Algérie (50% de progression en 2017) Renault confirme son leadership en Afrique avec plus 17% de parts de marché. Cette croissance est accompagnée d’une progression interne d’intégration locale ce qui permettra à Renault Algérie d’intégrer de nouvelles technologies avec la formation du personnel.

L’objectif de RAP est de doubler ce chiffre, voire le tripler, pour booster le taux d’intégration dans l’assemblage automobile qui est actuellement de l’ordre de 30% et sera très certainement revu à la hausse pour atteindre les 42%, ce qui permettra à Renault Algérie d’être en avance de deux années sur son objectif.

«Toute initiative pour avoir un grand panel de fournisseurs de solutions technologiques pour les voitures Renault seront prises en compte pour l’augmentation du taux d’intégration local», a expliqué Fabrice Cambolive. Par ailleurs, il affirme qu’une nouvelle académie de formation dans les métiers de l’automobile sera également créée cette année et dispensera des formations de haute facture aux jeunes qui auront la possibilité de décrocher un poste d’emploi dans les lignes de montage de Renault Algérie Production.

M. Cambolive annoncera, à l’occasion, que Renault prendra part à la rencontre constructeurs/sous-traitants qui sera organisée par le ministère de l’Industrie, en mars prochain à Alger.

Mohamed Mendaci