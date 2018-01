Banque africaine de développement à propos de l’Algérie : 3.8% de PIB en 2019

La Banque africaine de développement (BAD), dans son dernier rapport sur la perspective de développement économique, prévoit «une croissance du PIB algérien à 3,5% en 2018 et 3,8% en 2019», ainsi qu’un retour de la croissance à un niveau comparable à ceux d’avant 2017.

Un retour qui trouve son explication dans les «efforts d’assainissement des dépenses publiques, au rééquilibrage des comptes extérieurs, à la poursuite de la reprise du secteur des hydrocarbures, ainsi qu’à la relance des investissements publics». En 2017, faut-il le rappeler, le taux réel du PIB devrait être de 2,5 %, contre 3,3 % en 2016. Cette diminution est imputable à la baisse des investissements publics, résultant de la réduction des ressources de l’État intervenue malgré la croissance du secteur des hydrocarbures, où une reprise de la production est amorcée depuis 2015. D’autre part, le rapport rebondit sur le nouveau Plan d’action du Gouvernement (PAG), adopté en septembre 2017 dans un «contexte financier difficile». Le document rappelle qu’il comprend trois mesures majeures : poursuite de l’assainissement des finances de l’État entamée dans le cadre du Nouveau modèle de croissance économique 2016-2030, interdiction de l’endettement extérieur et adoption d’un Financement non conventionnel (FNC) faisant appel à la Banque centrale pour les besoins de financement du Trésor, notamment destinés à résorber le déficit. En effet, le Président

Abdelaziz Bouteflika a demandé au gouvernement, lors de la réunion du Conseil des ministres le 14 juin dernier, d’éviter le recours à l’endettement extérieur pour «préserver la souveraineté économique du pays». Le chef de l’État a également appelé à «endiguer davantage les importations pour préserver les réserves de change» et a instruit le gouvernement à poursuivre la politique de rationalisation budgétaire. Pour «ne pas trop impacter les programmes publics d’investissements», le Président Abdelaziz Bouteflika a invité le gouvernement à promouvoir des financements internes non-conventionnels qui pourraient être mobilisés pendant quelques années de transition financière». Le volet assainissement du PAG, ajoute le document, poursuivra le plan de rééquilibrage budgétaire et extérieur, prévu pour 2017-2019 dans le cadre budgétaire à moyen terme, en vue d’atteindre un équilibre budgétaire et extérieur en 2020. Les projections indiquent une «avancée» dans cette direction, due en partie à la performance retrouvée dans le secteur des hydrocarbures et à la remontée des cours du pétrole depuis juin 2017. Par ailleurs la BAD estime que l’inflation «devrait s’établir à 5,3 % en 2017, puis à 4,5 % en 2018 et 4% en 2019».

Dans l’évolution des indicateurs macroéconomiques, il y a de quoi être optimiste, selon les prévisions de la Banque africaine de développement.

Fouad Irnatene