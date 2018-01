GRAND ANGLE : BASTA !

Il était certain que Bruxelles, où a été reçu hier, le président palestinien, Mahmoud Abbas n’avait rien de nouveau à lui offrir. Dans le meilleur des cas, les Européens ne pouvaient que se limiter à rappeler leur position sur le dossier. C'est-à-dire réaffirmer leur soutien à la solution à deux Etats dans les frontières de 1967. L’UE, pouvait-on aussi l’imaginer allait se saisir aussi de l’opportunité de cette visite pour réaffirmer leur désapprobation de la décision de l’administration Trump de transférer l’ambassade américaine vers la ville Sainte d’El Qods. Une décision qui a suscité la colère et l’indignation des Palestiniens. Et même sur ce sujet, il était à craindre que l’UE fasse marche arrière si l’on devait se fier aux propos du chef de la diplomatie espagnole qui avait déclaré avant la venue de Mahmoud Abbas que «Je pense qu'on doit (lui) demander de modérer la réponse aux décisions (américaines) que nous avons nous-mêmes désapprouvées». Ainsi donc, même la colère légitime ressentie et exprimée par les Palestiniens leur est déniée, pour plaire à Washington et Tel Aviv. Difficile de croire dans ces conditions que les Européens, allaient répondre favorablement à la requête du président Abbas parti à Bruxelles en quête d’une reconnaissance d'un Etat indépendant. L’argument présenté par le ministre palestinien des Affaires étrangères qui y voit «une façon de répondre» à la décision de Donald Trump forcément ne pouvait donc pas peser dans la balance d’une Union européenne acquise à Israël. «Nous allons discuter avec lui des façons dont l'UE peut soutenir le redémarrage du processus de paix», au point mort depuis 2014, a expliqué la cheffe de la diplomatie de l’UE, Mme Mogherini avant le début de la réunion. Des propos qui sonnent plus comme une fin de non recevoir signifiée à l’avance à la requête du président de l’Autorité palestinienne. Pourtant, la légitimité de la demande des palestiniens est incontestable. C’est un droit que la communauté internationale leur reconnaît. Sauf que comme cela arrive souvent, entre un droit légitime revendiqué par un faible et son usurpation par un fort, il n’y a pas photo. C’est pourquoi cette force doit changer de camp. Et cela ne peut se faire que si tous les Etats qui soutiennent la cause juste du peuple palestinien prennent une position commune pour dire basta à l’injustice.

Nadia K.