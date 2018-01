Congrès de Sotchi : Une délégation de l'opposition à Moscou

Une délégation de l'opposition syrienne s’est rendue; hier en Russie; pour une première visite visant à déterminer sa participation ou non à un congrès sur la Syrie parrainé par Moscou.

Cette visite intervient alors que la Russie s'apprête le 30 janvier à accueillir des négociations de paix sur la Syrie, également parrainées par l'Iran, autre allié de Damas, et la Turquie. Dans un communiqué le Comité des négociations syriennes (CNS), qui représente le spectre le plus large des groupes de l'opposition, a indiqué «répondre à une invitation du ministère russe des Affaires étrangères pour cette visite au cours de laquelle la délégation aura des entretiens avec le chef de la diplomatie, le ministre de la Défense et des membres de la commission étrangère du Parlement». Avec cette visite, le CNS espère avoir une idée plus claire de «la véritable position de la Russie face au processus politique» d'autant que ce pays «est partie prenante du conflit et l'un des parrains des pourparlers sur la Syrie», selon le texte. A plus d'une semaine du Congrès du dialogue national syrien dans la station balnéaire russe de Sotchi, le CNS ne s'est pas encore prononcé sur sa participation, même si plusieurs groupes rebelles ont rejeté cette initiative en décembre. Le CNS semble craindre que le processus engagé par Moscou n'empiète sur celui de Genève et des Nations unies. «Nous allons prendre une position (...) à l'issue de notre visite en Russie», a indiqué le membre du CNS Hadi al-Bahra, cité par l'AFP. Le CNS a en revanche indiqué qu'il participerait à une nouvelle session de pourparlers de paix sur la Syrie prévue les 25 et 26 janvier à Vienne sous l'égide de l'ONU. Les discussions parrainées par l'ONU ont d'ordinaire lieu à Genève et le 8e round de discussions sur le conflit syrien, qui s'est tenu début décembre, s'est achevé encore une fois sans réelles avancées, avec comme pierre d'achoppement le sort du président Assad. Déclenché en mars 2011, le conflit en Syrie a fait plus de 340.000 morts et des millions de déplacés et réfugiés.



Les Kurdes invités au Congrès de paix prévu à Sotchi



Par ailleurs, les Kurdes ont été invités au Congrès de paix pour la Syrie, prévu le 30 janvier dans la station balnéaire russe de Sotchi, a annoncé hier le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov malgré les réticences exprimés par la Turquie à ce sujet. «Il ne fait aucun doute que le rôle des Kurdes dans le processus ultérieur du règlement politique doit être garanti», a déclaré devant la presse M. Lavrov. «C'est pourquoi des représentants kurdes ont été inclus dans la liste des Syriens invités au Congrès du dialogue national syrien» à Sotchi, a-t-il précisé.



Lavrov accuse les Etats-Unis

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a, sur un autre registre, accusé hier les Etats-Unis d'encourager le séparatisme kurde avec son projet d'entraîner une «force» composée notamment de combattants kurdes dans le nord de la Syrie. «Washington a encouragé et continue à encourager activement les aspirations séparatistes des Kurdes: (...) soit (les Américains) ne comprennent pas la situation, soit il s'agit d'une provocation en toute connaissance de cause», a déclaré M. Lavrov, qualifiant le projet de force de la coalition internationale de «grossière ingérence dans les affaires intérieures» de la Syrie.

R. I.