«El Djazair, évocation d’une épopée» : l’âme de la Casbah d’antan

Organisée à l’occasion de la réunion internationale d’experts sur la conservation et la revitalisation de la Casbah d’Alger, du 21 au 23 janvier à l’hôtel El Aurassi, à Alger, une exposition de peinture et de sculpture se tient au musée national des Beaux-arts à Alger sous l’intitulé «El Djazair, évocation d’une épopée».

Le patrimoine culturel et historique du trésor de la Casbah d’Alger est exposé en six salles où le visiteur peut effectuer cette visite comme un voyage à travers le temps. Ce voyage lui permettrait de s’éblouir de la richesse de ce qu’était la Casbah d’autrefois, impénétrable par ses forces navales, conviviale dans sa structure sociale, fascinante de son architecture atypique et mystique de ses lieux de culte.

Des tableaux d’artistes peintres, français et européens pour la plupart, ont immortalisé la vie de bohème à la Casbah à travers les siècles passés. Dans la collection «Les rues ou zniqet», couramment appelées zenqat, darb ou aqbat en raison de leur étroitesse et de la topographie singulière de la ville, souvent couvertes d’un sabat ou auvent qui servait à rafraichir la population en été, dotées d’escaliers aux larges marches, ces ruelles sinueuses et authentiques formaient un réseau extrêmement dense qui quadrillait la ville, l’organisant en «houmet», allant de la porte Bab Djedid, au sommet de la colline, à l’amirauté et de la porte de Bab Azoun aux abords de la porte de Bab el Oued. L’emplacement de ce qui fut plus tard, après la destruction de la médina, appelée «place de la Régence ou du Gouvernement», était de même recouvert de ruelles où s’étaient soukhs, qissariate, médersas, mosquées et hammams. Des tableaux d’exception illustrent ces ruelles à l’exemple de «Alger, rue du chêne» d’Assus Armand, «La rue des abencérages à Alger» de Martin Etienne, «Rue Jean-Bard» de Sintes Joseph-André ou encore «Rue de la Casbah» des deux peintres Lessore et Wyld. Dans la collection «Portes, murailles et citadelle», le visiteur fait immersion dans les mythiques portes de la Casbah, dont l’appellation de certains quartiers est toujours d’actualité. Au nombre de six, les portes permettaient l’accès à chacun des côtés de la ville, en suivant sa topographie.

Bab Djedid, la plus haute, qui datait du XVIe siècle, fut détruite en 1866. Bab Sidi Ramdan, près de la mosquée médiévale du même nom, ouvrait sur le quartier de Qataà redjel et d’El Qettar. La plus représentée dans l’iconographie demeure la porte de Bab Azoun, dont le fossé donnait sur le rocher en aplomb sur la mer qui fut souvent connue dans la littérature et les représentations comme la porte des exécutions, elle fut détruite en 1841. Bab el Oued, plus étroite que les autres, mais une des plus belles avec sa fontaine attenante, servait à s’acheminer vers l’ouest d’Alger, et fut également détruite en 1841. Sur la mer, se trouvaient deux autres portes, Bab el Bhar, située au-dessous de Djamaà Djedid, et Bab Djezira, implantée dans l’amirauté, et c’est sur le fronton de cette dernière que l’on pouvait découvrir, au temps de la Régence, les anciennes armoiries d’El-Djazair, une couronne surmontée d’un croisant et d’un sceau de Salomon, des étendards, des lions, des canons et des navires. Connue pour ses palais aux mille légendes, l’exposition invite le visiteur à découvrir à travers de grandes toiles à l’intérieur des palais, à l’exemple de «l’intérieur de Dar Mustapha Pacha» de l’artiste peintre Chataud Marc-Alfred, «Une cour dans l’ancien palais de la Djénina» ou encore une toile sur le «Jardin du Dey à Alger». Dans la collection «Les mosquées et les lieux de culte», des artistes peintres se sont exprimés par le pinceau sur la beauté de l’architecture extérieure et intérieure des mosquées d’Alger qui était au nombre de 113 selon les historiens.

Dans la collection «Les métiers, savoirs-faire et souks», le visiteur découvre tout un art de vivre de la Casbah de naguère à travers les souks fonctionnels et les métiers du quotidien comme les souks des debbaghine (tanneurs) et sebbaghines (teinturiers) , mais aussi les métiers du métal, de cuivre, du textile et de la parure. Enfin, la dernière collection met en avant l’Amirauté, haut lieu de l’histoire stratégique d’Alger, convoité par la plupart des puissances occidentales puis pris par les espagnols qui y élevèrent en 1510 une citadelle, reprise en 1529 par Kheirddine, l’Amirauté devient, à partir du XIXe siècle, l’un des thèmes iconographiques incontournables des artistes occidentaux.

