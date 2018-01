REGARD : Soldes fictifs, arnaques réelles

Par définition universelle, les soldes sont des formes de vente avec réduction de prix, réduction définie précisément par la loi. Autrement dit, ces soldes doivent légalement porter sur des marchandises proposées à la vente et payées, en général, depuis au moins 1 mois. Savoir aussi que le prix de référence —ou prix barré— donc permettant le calcul de cette réduction, doit à l'origine correspondre au prix le plus bas constaté durant les 30 jours précédant les soldes. Il faut savoir enfin que ce prix de référence, celui-là même qui permet de calculer le pourcentage de la réduction accordée, doit malgré tout figurer dans l'annonce ou l'affichage de la réduction de prix (prix barré).

Ceci pour la théorie. Reste maintenant à savoir si, sur le plan de la pratique proprement dite, autrement dit pour ce qui est, en l'occurrence, de la promotion des ventes dans notre pays, ces éléments de déontologie commerciale sont appliqués stricto sensu. En d'autres termes, si la loi dans ce domaine est respectée dans l'esprit et dans la lettre. A bien y regarder, force est de constater que ce n'est malheureusement le cas ni dans l'une ni dans l'autre dimension de la législation en vigueur. Pour cause, l'existence d'une lourde entrave sur le commerce en général, la vente en détail en particulier. entrave dont nul n'ignore que c'est, depuis belle lurette, l'émanation avérée du marché informel dans toute sa férocité.

Partant de là et sans trop s'attarder sur les détails y afférents, il faut se rendre à cette triste évidence : pour en revenir aux soldes chez nous, il faut bien se dire que dans la plupart des cas ce ne sont jamais —ou presque— de véritables soldes au sens de la définition énoncée plus haut. Et surtout en raison des contraintes ci-dessus évoquées. Pour preuve, hormis la présence de publicité officielle, notamment à travers l'annonce de ces soldes qui, à l'occasion, est le fait de l'autorité concernée, à savoir le ministère du Commerce, seule figure la soi-disant réduction de prix figurant dans les annonces publicitaires ou dans les vitrines des magasins. Exception faite pour les magasins franchisés et quelques commerçants honnêtes, nulle trace, pourtant obligatoire, du fameux prix barré sur les articles exposés en vitrines de magasins, lequel est pourtant censé correspondre au prix de référence constaté durant les 30 jours précédant les soldes en question.

Cela dit, il faudrait être atteint de cécité pour ne pas s'être rendu compte que, dès l'annonce par l'Etat, en octobre dernier et pour janvier 2018, d'une augmentation des prix sur les biens de consommation courants, les tenants du marché informel ont très vite décrypté cette annonce à leur manière et, par la même, saisi l'inespérée aubaine qui par la même s'offrait à eux. Ils ne se sont d'ailleurs pas fait prier, pardi ! pour faire aussitôt augmenter un peu partout les prix à leur guise, souvent de façon inconsidérée : aux marchés à légumes, dans les magasins et jusque sur les trottoirs. Dès lors, comment peut-on parler de prix de référence pour des soldes fiables à partir du moment où, au préalable, ces prix ont été exagérément augmentés par ces tenants de l'informel, et cela, bien avant le fameux mois d'avant les soldes en question, mois durant lequel, tenez-vous bien, ils ne se sont pas fait prier, une fois de plus —une fois de trop— pour augmenter davantage le fameux prix de référence en prévision précisément de l'annonce de ces soldes. Résultat des courses aujourd'hui : deux augmentations consécutives des prix en l'espace de deux à trois mois à peine ; et cela donne quoi ? Dans la plupart des cas, des réductions affichées qui ne sont que fictives dans la mesure où ce sont les prix de référence, lesquels, déjà en octobre 2017, avaient cours, en tout cas bien avant l'annonce de leur augmentation en question. Ce sont donc ces prix là qui en réalité sont reconduits ; et, à fortiori, bien avant l'annonce des soldes précités. Pour ce qui est de la suite de l'analyse, nous vous laissons le soin d'en juger par vous-mêmes...

Kamel Bouslama