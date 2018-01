Santé : La rougeole réapparaît

Soixante-quatre cas suspects de rougeole dont huit confirmés ont été enregistrés au niveau d’In Aménas au cours de ces dernières semaines. Cette situation est vécue dans plusieurs pays d’Europe où plus de 500 cas de rougeole ont été recensés depuis janvier 2017 dans sept pays dont la France. L’augmentation du nombre de cas est due à une population pas assez vaccinée.

L’infection, qui est virale et éruptive et aiguë, atteint essentiellement les enfants à partir de l’âge de 5-6 mois. Elle est hautement contagieuse. Elle se caractérise par une éruption cutanée rouge sur l’ensemble du corps.

Selon le ministère de la santé «toutes les mesures pour palier à cette situation ont été prises conformément au dispositif en vigueur portant plan national de surveillance au cas par cas de rougeole». Il s’agit notamment de la «prise en charge médicale de tout cas suspect», «l’hospitalisation des cas compliqués», la «réalisation d’une enquête épidémiologique autour des cas» et la «pratique des prélèvements sérologiques et pharyngés pour chaque cas suspect et leur acheminement au laboratoire de référence de l’Institut Pasteur d’Algérie».

Il faut savoir que «354 cas suspects de rougeole dont 112 confirmés virologiquement ont été enregistrés au niveau national durant l’année 2017 dont 48 cas à Ouargla, 44 cas à Tiaret et 39 cas à Djelfa», indique le ministère de la Santé qui rappelle que la «meilleure protection contre la rougeole demeure la vaccination et que les parents des enfants âgés entre 06 et 14 ans peuvent encore les faire vacciner au niveau des structures de santé de proximité.

Une campagne de vaccination contre la rougeole a été lancée dès l’apparition du premier cas confirmé pour tous les enfants âgés de neuf mois et on a intégré les adultes jusqu’à l’âge de 40 ans.

L’Algérie compte parmi les rares pays qui assurent la vaccination gratuitement et poursuit l’application du calendrier vaccinal national en direction des enfants.



Un virus dangereux



Ouverte le 21 décembre dernier, la campagne est toujours en cours pour les retardataires et se poursuivra au niveau de toutes les wilayas jusqu’au 31 janvier pour permettre aux parents de faire vacciner leurs enfants, d’autant que l’opération concernera au niveau de la capitale plus de 600.000 élèves des cycles primaire et moyen, dont 580.000 élèves issus des écoles publiques et plus de 33 000 des écoles privées.

Il faut souligner que le nombre d’élèves des cycles primaire et moyen vaccinés dans le cadre de cette campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole (R-R) au niveau de la wilaya d’Alger a atteint 47. 380 élèves (21 décembre 2017-7 janvier 2018). La transmission du virus de la rougeole se fait essentiellement de personne à personne par projection de gouttelettes de salive. Elle peut causer la mort ou entraîner des complications graves, dont la cécité, l’encéphalite, la pneumopathie et la surdité. En Algérie, en 1996, la rougeole a tué 20 personnes qui n’étaient pas vaccinées. «Si on enregistre zéro décès aujourd’hui, c’est grâce à la vaccination», estime-t-on. Deuxième pathologie concernée par cette campagne, la rubéole, également transmissible par projection de gouttelettes de salive, est très contagieuse. Elle touche surtout les enfants. Elle peut être bénigne chez l’enfant, mais elle est grave chez la femme enceinte, mettent en garde les professionnels de la santé. Cette maladie infectieuse, qui ressemble à la rougeole, peut entraîner parfois des complications graves chez l’enfant. Chez la femme enceinte, quand elle survient pendant le premier trimestre de la grossesse, elle peut entraîner un avortement, un accouchement prématuré ou aboutir à un mort-né, ou si l’enfant naît vivant, il peut présenter des malformations du cœur, du cerveau, de l’appareil auditif, des os et des yeux (cataracte, glaucome).

Il faut rappeler que la prévalence de la rougeole a fait état d’une baisse de 99%, tombant ainsi de 65,5 cas pour 100.000 habitants en 1996 à 0,31 cas en 2009 et à 0,07 cas pour 100.000 habitants durant les ces cinq dernières années.

Farida Larbi