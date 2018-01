Djelfa : Le nouveau siège de la Radio inauguré par M. Kaouane

Ledit siège, abritant auparavant celui de l’Assemblée populaire de la wilaya, a été réaménagé pour une enveloppe de plus de 30 millions de dinars, ayant servi, entre autres, à l’aménagement d’une quinzaine de bureaux, un studio de diffusion radiophonique et un studio de production, outre des salles pour la technique et la production et des commodités administratives.

Après une visite de la structure, le ministre a suivi un exposé, présenté par son directeur, Badis Làalmi, axé sur la station radiophonique locale et les divers programmes qu’elle assure au profit de ses auditeurs. A l’entame de sa visite à Djelfa, M. Djamel Kaouane s’est rendu au centre de radiodiffusion de la région « Djebel Sbaà Mokrane», à Medjbara (à une dizaine de km au sud de la wilaya), où lui a été présenté un exposé sur les nouveaux équipements exploités dans le domaine, dont notamment le « Radio Data System» (RDS) en usage depuis 2015 et permettant l'écoute d'une station sans interruption lors d'un déplacement, en prenant en charge automatiquement le passage d'une fréquence à l'autre. Un accent particulier a été mis, à l’occasion, sur l’avancée «qualitative» réalisée en matière de couverture des zones d’ombre. Selon les informations fournies sur place, le taux de diffusion radiophonique assuré par la station de Djelfa est de près de 84%, contre un taux de couverture de 73% assuré par la télévision numérique terrestre (TNT). Le ministre de la Communication, qui était accompagné du directeur général de la Radio nationale Chabane Lounakel, s’est félicité de ce nouvel acquis pour la Radio de Djelfa, dont la fondation remonte à 2007. Lors du point de presse animé à la faveur de cette visite, M. Kaouane a rendu un vibrant hommage au défunt universitaire, écrivain, journaliste et moudjahid Zoheir Ihaddadene, estimant que son décès est une « grande perte pour l’Algérie». L’opportunité a, aussi, donné lieu à la tenue d’un hommage en l’honneur de la famille du défunt journaliste Lakoui Lamine, ancien journaliste de l’APS, assassiné durant la décennie noire. Le journaliste Bekai Abdelkader, ancien correspondant dans de nombreux titres nationaux, a été honoré par la même occasion.



Alcomsat-1 ouvrira de nouvelles perspectives pour l’audiovisuel



Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a assuré que le satellite de télécommunications «Alcomsat-1» ouvrira de nouvelles perspectives pour l’audiovisuel en Algérie. Le lancement du satellite algérien de télécommunications «Alcomsat-1» ouvrira de «nouvelles perspectives pour le secteur national de l’audiovisuel, d’autant plus que ce dernier englobe de nombreuses chaînes susceptibles d’être numérisées», a déclaré M. Kaouane. «Ce satellite de dernière technologie est, également, un nouveau critère à prendre en compte dans la révision de l’arrêté relatif à l’appel à candidature pour l’octroi d’autorisations de création de chaînes de télévision», a-t-il ajouté. Le ministre de la Communication a, par ailleurs, expliqué que la révision de l’arrêté relatif à l’appel à candidature pour l’octroi d’autorisations de création de chaînes de télévision a pour objectif de répondre aux «exigences» du développement du paysage médiatique audiovisuel algérien, en se basant sur les «remarques et les ambitions» des acteurs de ce secteur, avec qui «nous formons une seule famille et on est à l’écoute», a-t-il précisé. L’arrêté portant lancement de l’appel à candidature pour l’octroi d’autorisations de création de services de diffusion télévisuelle thématiques « est attendu pour bientôt», a-t-il poursuivi, relevant qu’il «reviendra à l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) de prendre en charge le dossier». Par ailleurs, M. Kaouane a noté le «développement fulgurant» de la presse électronique (en ligne), qu’il a expliqué par le fait qu’elle offre une information immédiate et factuelle, sans avoir à attendre 24 heures pour qu’elle soit imprimée, comme c’est le cas pour la presse écrite. Il a cité pour preuve de développement de cette presse, sa diffusion via les téléphones portables, comme c’est le cas pour le site «Djelfa-Info» très prisé par les internautes. Le ministre a, en outre, salué le rôle du journaliste algérien qu’il a considéré comme un «partenaire dans l’édification de cette presse», tout en se félicitant des acquis réalisés, ces 20 dernières années, par la presse algérienne, citant la liberté «totale» d’expression ou encore l’annulation de la peine privative de liberté pour délit de presse comme stipulé par l’article 50 de la Constitution relatif à la liberté de la presse. Durant cette rencontre l’ayant réuni avec la famille de la presse, le ministre de la Communication a, également, réitéré le rôle dévolu au journaliste au sein de la société, dont il doit notamment rapporter les préoccupations, comme c’est le cas de la Radio de Djelfa, «qui remplit parfaitement sa mission». (APS)