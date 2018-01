Réhabilitation de la casbah

Classée en 1992 par l’UNESCO comme patrimoine mondial, la Casbah d’Alger est le symbole identitaire de l’Algérois. En dépit des efforts consentis par le ministère de la Culture et les autorités locales, des pans d’histoire de la vieille citadelle de la capitale tombent en ruines, d’où l’urgence de trouver une solution concrète pour sauvegarder ce site séculaire.

C’est dans ce cadre que le ministère de la Culture, en collaboration avec l’UNESCO, organise depuis hier, à l’hôtel Sofitel d’Alger, une conférence internationale étalée sur trois jours, sur la protection et la mise en valeur de la Casbah d'Alger, en présence d’experts algériens et étrangers.

La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de la Culture Azzedine Mihoubi, en présence du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, de la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Hacène Mermouri, du chef de l'unité Etats arabes de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Nada Al Hassan, et de membres du corps diplomatique accrédité à Alger.

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a insisté sur la nécessité de redonner vie à la Casbah d’Alger, l’une des plus anciennes citadelles de la Méditerranée en encourageant le travail de coopération entre la tutelle, la wilaya d’Alger et le mouvement associatif. « Un panel d’éminents experts algériens et étrangers vont débattre sur la question, en s’inspirant des autres expériences réussies en Tunisie, Palestine, Cuba, Italie et Brésil. Nous devons sauvegarder le patrimoine historique et culturel de la Casbah, théâtre des épopées glorieuses de notre peuple tout en liant ceci au développement économique avec un fort lien du tissu social», a-t-il fait savoir.

De son côté, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a indiqué que la sauvegarde des vieilles villes constitue le noyau de la stratégie de son département, notamment en ce qui concerne la vie socioculturelle de la Casbah d’Alger, qui devrait inspirer tout projet urbanistique.

« Nous allons travailler en collaboration avec le ministère de la Culture, pour les prochains projets de logement, sur l’instauration d’un dynamisme socioculturel dans les nouvelles cités. La Casbah d’Alger est un repère identitaire quant à la convivialité et le tissu social qui ont fait la force de notre identité», a-t-il souligné. Le chef de l'unité Etats arabes de l'UNESCO, Nada Al Hassan, a salué l’engagement des autorités algériennes pour la conservation et la mise en valeur de la Casbah d’Alger qu’elle a qualifiée de cité séculaire, riche en histoire et patrimoine. «Notre rencontre d’aujourd’hui met le développement humain au centre de la planification urbaine pour la sauvegarde du patrimoine de la Casbah d’Alger. La présence d’une forte délégation interministérielle algérienne aujourd’hui prouve que la sauvegarde de la Casbah est un sujet qu’on peut aborder sous différents aspects et non pas seulement celui de la culture, il y a des enjeux économiques et sociaux, la présence des ministres de l’Habitat, du Tourisme et de l’Environnement prouve qu’un plan d’action complet doit émaner des efforts communs de ces portefeuilles», a-t-elle noté.

Plusieurs conférences sont au menu de cette conférence où les expériences de plusieurs pays en matière de préservation du patrimoine seront présentées. Ayant pour thème «préservation et mise en valeur de la Casbah d'Alger, un site du patrimoine mondial», cette réunion internationale permettra d'aborder les questions ayant trait à la protection, la gestion, la réhabilitation du tissu urbain de la Casbah et la revitalisation de son tissu socioéconomique conformément aux recommandations de l'UNESCO en la matière.

En marge de cette réunion internationale, une exposition de peintures et d’iconographies sur la Casbah a ouvert ses portes hier au musée des Beaux-Arts d’Alger, une exposition d’artisanat traditionnel et une autre intitulée « photos-poèmes sur la Casbah d’Alger» au palais des Rais (Bastion 23), ainsi qu’une exposition photos à Dar el Kadi (siège de l’Agence nationale des secteurs sauvegardés).

