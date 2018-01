1re édition du Festival de l’audiovisuel d’Oran

Le Grand prix de la 1ère édition du Festival de l'audiovisuel d'Oran a été attribué au jeune cinéaste Issam Taachit de la wilaya de Batna, pour son court-métrage «Human» dédié aux enfants aux besoins spécifiques. Le lauréat, qui a abordé le thème de l'intégration sociale des enfants atteints du syndrome «Trisomie 21», a été récompensé lors de la cérémonie de clôture, tenue samedi soir, au terme de trois journées d'activités organisées par l'association socioculturelle locale «Santé Sidi El-Houari» (SDH). La décision du jury, présidé par le comédien Hassan Kechache, constitue une nouvelle consécration pour «Human» qui a déjà «raflé» plusieurs prix lors de différentes rencontres cinématographiques de dimension internationale, dont la dernière édition du Festival du film arabe d'Oran où il reçut le prix d'encouragement dans la section «Panorama du film court». Le 2e prix dans cette même catégorie est revenu à Mohamed Touahria de Hassi Bahbah (Djelfa) pour son film d'animation intitulé «Je suis kamikaze» axé sur la notion d'identité humaine, tandis que la mention spéciale du jury a été décernée à Zakaria Oukazi de Chlef pour «Black or white» qui valorise l'attitude citoyenne positive. La cérémonie de clôture du Festival a été également marquée par la remise du 1er prix du concours de la photographie à Omar Dib d'Alger, alors que le 2e prix et la mention spéciale du jury ont été respectivement attribués à Saïd Manseur de Mascara et Tadjeddine Bessekri de Miliana. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le président du jury, Hassan Kechache, s'est déclaré satisfait de la qualité des œuvres et des compétences artistiques des participants, les encourageant à poursuivre leurs efforts dans le sens de la performance. Le président d'honneur de cette édition, Mohamed Bensalah, a, lui aussi, mis l'accent sur les qualités esthétiques des travaux produits par les jeunes talents, tout en plaidant pour la pérennisation du Festival. L'ancien directeur de la Cinémathèque d'Oran, El-Hadj Bensalah, a salué de son côté la bonne maîtrise par les jeunes cinéastes des nouvelles technologies audiovisuelles. Le président de l'association «SDH», Kamel Bereksi, a rappelé que cette manifestation a été organisée dans le cadre de la clôture d'un programme de formation-insertion aux métiers de l'audiovisuel, qui a bénéficié à plus de 300 jeunes de différentes wilayas du pays. Ce programme, intitulé «Ibda3com», a été entamé en novembre 2016 avec l'appui de l'ambassade des Etats-Unis en Algérie, et ce, au titre de l'Initiative de partenariat avec le Moyen-Orient (MEPI).